Mauricio Dubón recibe premio como Mejor Utility en la MLB

Atlanta, Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón recibió de manera oficial este lunes su tercer galardón como Mejor Utility de la MLB, un reconocimiento que lo convierte en el único jugador en conseguir tres premios en esta categoría. Para la ocasión especial, Dubón lució una imagen muy elegante. El beisbolista hondureño llegó vestido con un traje negro de acabado aterciopelado, camisa blanca, corbatín negro y zapatos formales, mostrando una faceta distinta a la que habitualmente se observa dentro del terreno de juego.

En la fotografía, aparece sentado en un sillón dorado, con una mano apoyada en el rostro y posando junto al impresionante guante dorado, sueño para cualquier beisbolista élite. El premio corresponde a la temporada 2026, en la que el sampedrano defendió los colores de los Bravos de Atlanta. Con este equipo consiguió su primera distinción en la Liga Nacional, después de haber ganado las anteriores en 2023 y 2025 con los Astros de Houston, en la Liga Americana. "Duby" tuvo una campaña de ensueño a la ofensiva y a la defensiva, donde se desempeñó en diferentes posiciones. Dubón tuvo participación en la segunda base, tercera base, campocorto, jardín izquierdo y jardín central, jugando al más alto nivel en las distintas zonas del campo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sus números también respaldaron el reconocimiento. Durante la temporada registró seis outs por encima del promedio (OAA), ubicándose en el percentil 91 de las Grandes Ligas.