México-Portugal, EN VIVO: ¡Estreno del nuevo estadio Azteca! Hora y dónde ver

Ciudad de México, México.

La selección de Portugal, del seleccionador español Roberto Martínez, intentará mostrar su jerarquía como el quinto mejor en el ránking FIFA en el amistoso que disputará este sábado contra México, decimosexto, en el 'nuevo' Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte.

A pesar de las ausencias de Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión muscular, Rúben Dias, Rafael Leao y Rodrigo Mora, Portugal sale como favorito sobre el conjunto del seleccionador Javier Aguirre en la reapertura del máximo recinto deportivo en México, que será el primero en ser tres veces mundialista.

Con Vitinha como líder del medio campo y João Félix y Gonçalo Ramos en el frente, el equipo lusitano buscará generar opciones ofensivas para hacer daño a un equipo mexicano que también está disminuido por múltiples bajas de sus estelares lesionados.