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Messi recibe premio y el Barcelona sorprende con emotivo mensaje

El crack argentino recibió uno de los premios mas laureados fuera de las canchas.

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 13:48 -
  • Agencia EFE
Messi recibe premio y el Barcelona sorprende con emotivo mensaje

El delantero argentino fue ovacionado por todos los presentes durante el evento. FOTO EFE.
Ovideo, España.

El Barcelona felicitó este viernes, a través de la red social 'X', al jugador argentino Leo Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y calificó el galardón recibido como "merecido" por su "excepcional talento", en un mensaje difundido por el club azulgrana.

Messi, quien recogió el galardón de manos de la heredera de la Corona, afirmó este jueves, en una entrevista con EFE, que se siente "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por un reconocimiento que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha".

Messi llega a España a recibir distinguido premio y causa furor

El argentino disputó diecisiete temporadas en el primer equipo del Barcelona, de 2004 al 2021, que este viernes le felicitó al obtener dicho premio por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

"Merecido reconocimiento por tu excepcional talento, que ha dejado una huella imborrable dentro y fuera del campo, convirtiéndote en un referente del fútbol mundial gracias a tu excelencia, compromiso con el deporte y solidaridad", dijo en un mensaje el equipo de Barcelona.

Asimismo, la entidad destacó que la carrera del futbolista está "plagada de éxitos" y que su estancia en Barcelona fue una "parte clave" de su historia, donde ganó cuatro Liga de Campeones, diez Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España.

"Un vínculo inseparable que forma parte del legado del Club y por el que tu implicación siempre será motivo de orgullo", terminó.

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Agencia EFE
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