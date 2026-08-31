Messi se despide de Argentina como leyenda: títulos, récords y una historia irrepetible

Buenos Aires, Argentina.

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la selección Argentina cerró este lunes una era de más de 20 años en la que cosechó una Copa del Mundo y dos Copas América, registró múltiples récords y dejó una marca indeleble en el fútbol. Desde su debut en un amistoso ante Hungría en agosto de 2005, en el que fue expulsado a segundos de haber ingresado, hasta la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Messi disputó 207 partidos, marcó 125 goles y ofreció 68 asistencias, números que lo transforman en el jugador más determinante en la historia de la Albiceleste. El astro rosarino superó con creces en las estadísticas al último gran '10', Diego Armando Maradona, pero también a leyendas de la talla de Gabriel Batistuta y excompañeros como Ángel Di María y Javier Mascherano.

Sus más de 200 presencias lo convierten en el futbolista con más partidos en la Albiceleste, mientras que los goles anotados duplican a su inmediato perseguidor en esa categoría, Batistuta, que registró 54, y triplican al tercero de la lista, Sergio 'Kun' Agüero, que marcó 41. Messi disputó seis Copas del Mundo, algo que solo comparte con el portugués Cristiano Ronaldo, a quien supera sin embargo en cantidad de partidos mundialistas disputados, con 34. Además, es el que más minutos disputó, más partidos ganó y más titularidades tuvo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En esos 20 años de citas mundialistas, la 'Pulga' se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de la competición, con 21 tantos (uno menos que el francés Kylian Mbappé), y quedó en la cima de los asistidores, con 12. Más allá de su presencia en seis mundiales, con la coronación en Catar 2022 como punto más alto, Messi brilló también en distintas ediciones de la Copa América y en todas las eliminatorias sudamericanas que disputó.

El actual delantero del Inter Miami es el segundo máximo goleador de Argentina en la Copa América, con 14 goles en 39 partidos, por detrás de Norberto Méndez, quien logró 17 tantos en las ediciones de 1945, 1946 y 1947. En eliminatorias sudamericanas, Messi registró 36 goles en 72 presencias, mientras que también se destacó en la Finalissima 2022 ante Italia, en la que brilló con dos asistencias en el triunfo argentino por 3-0 en Londres. Las alegrías para Messi con la Albiceleste comenzaron en su etapa como juvenil ya que en 2005 fue campeón del mundo sub-20 y en 2008 logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, pero luego debió esperar más de una década para volver a levantar un trofeo con la celeste blanca.

