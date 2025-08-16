Messi vuelve y se luce con golazo ante campeón del mundo: Le recorta distancias a Cristiano Ronaldo

Miami, Estados Unidos.

Lionel André Messi volvió a lo grande la noche de este sábado ya que se puso el traje de héroe tras encabezar una importante victoria del Inter Miami. En duelo correspondiente en nueva jornada de la MLS de Estados Unidos y ante el complicado LA Galaxy, "La Pulga" fue la figura en el triunfo de 3-1 que consiguió el equipo de Las Garzas. Messi comenzó el partido desde el banco de suplentes, comenzó ingresando la segunda parte cuando el club local lo estaba ganando por la mínima diferencia con diana del experimentado lateral español Jordi Alba.

A los 83 minutos, Lionel recibió el balón, enganchó y se quitó la marca de un adversario, luego desde afuera del área sacó un zurdazo y la pelota se incrustó al ángulo. El portero de la visita se lanzó, pero solamente sirvió para adornar la anotación del astro argentino.

El tercer gol del choque fue obra del atacante uruguayo Luis Suárez. Cabe resaltar que en LA Galaxy fue titular Marco Reus, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 en donde justamente lo consiguió ante la Argentina de Messi.

HISTORIA

Fue el gol 19 de Messi en lo que va de la temporada de la MLS, siendo el máximo anotador de la campaña en la primera división del fútbol de los Estados Unidos. A eso se le agrega que Leo se ha convertido en el jugador que menos partidos necesitó y más joven en llegar a 875 goles en toda la historia registrada. En el conteo total de máximos goleadores, la lista la encabeza Cristiano Ronaldo con 938 tantos, mismo que apunta a llegar a los mil goles.