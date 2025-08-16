Mercado: Rodrygo define su futuro, trueque con Real Madrid y hondureño a Europa

Entérate de los últimos fichajes, salidas y rumores en el mercado de pases en el fútbol internacional.
Douglas Luiz no tuvo el protagonismo esperado con la Juventus en Italia y Frabrizio Romano informa que regresa a la Premier League, pero ahora para jugar con el Nottingham Forest. Las negociaciones cerca de cerrarse.
OFICIAL // Tiago Tomás se convierte en nuevo jugador del Stuttgart. Llega procedente del Wolfsburgo y firmó por cuatro temporadas con el equipo de Alemania.
Fabrizio Romano adelanta que el AS Roma de Italia tiene negociaciones avanzadas por el jamaicano Leon Bailey. El futbolista no fue convocado por el Aston Villa y adelantan su salida de la Premier League.
OFICIAL // Hutchinson fue anunciado como nuevo refuerzo del Nottingham Forest por una cifra de 42 millones de euros. Firma por cinco temporadas.
Nico Paz no descarta volver en un futuro al Real Madrid. “Nunca se sabe. Estoy centrado en Como, que es donde pertenezco. Estoy muy feliz y emocionado. No tengo ni idea de qué me depara el futuro, ni siquiera sé qué haré mañana”.
OFICIAL // El Real Zaragoza, de la Segunda División del fútbol español, ha alcanzado un acuerdo con el Red Star Football Club de París para el traspaso del guardameta Gaetän Poussin al conjunto francés, tras completar dos años vistiendo la camiseta blanquilla, según informó este sábado el club aragonés.
Ivan Juric, nuevo entrenador del Atalanta, fue preguntado por el futuro de Ademola Lookman:"Lookman fue justo conmigo, me contó lo que pensaba. Simplemente, tenemos que aceptar la situación. Es triste que esto haya llegado hasta este punto. Nunca pude trabajar con él".
CONFIRMADO // Marc Cucurella renueva su contrato con el Chelsea hasta el 2031. El Al Nassr de Cristiano estuvo rondando en busca de su fichaje.
Informa Mundo Deportivo que el Girona buscan reforzar su portería e Iñaki Peña del Barcelona, es una de las opciones que tienen en la mesa.
OFICIAL // El hondureño Alberth Elis fue presentado por su nuevo equipo en Portugal. Tal y como adelantó Diario LA PRENSA durante esta semana, la 'Panterita' dejó oficialmente las filas del Olimpia y se unió al Marítimo que actualmente compite en la Segunda División del fútbol luso.
OFICIAL // El Real Madrid firma un nuevo contrato del centrocampista de 18 años, Thiago Pitarch. El juvenil ya debutó con el primer equipo y fue visto con buenos ojos por Xabi Alonso.
OFICIAL // El Bayern Múnich ha anunciado el traspaso del francés Kingsley Coman al Al Nassr saudí de Cristiano Ronaldo.
Coman tenía una oferta del Al Nassr, que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha del francés, que todavía tenía dos años de contrato.Se estima que el Al Nassr abona al Bayern por Coman unos 25 millones de euros.
Guardiola espera más salidas en el Manchester City: "no es saludable tener demasiados jugadores”
Nicolò Schira informa que Ederson ha solicitado al Manchester City su salida rumbo al Galatasaray. El portero estuvo ausente en la convocatoria contra el Wolves y el portero titular fue James Trafford, uno de los refuerzos veraniegos del City
Florian Plettenberg detalla que el Manchester City trabaja en el fichaje de Donnarumma y el acuerdo con el portero está prácticamente cerrado. El equipo de Guardiola espera su llegada una vez se confirme la salida de Ederson al Galatasaray.
Trueque al Real Madrid. El Fenerbahçe de Mourinho se ha interesado por el guardameta Andriy Lunin y según informa 'Goal', los turcos le ofrecen un intercambio por su portero titular Dominik Livakovic.
Fernando Torres, el responsable de comunicación de Rodrygo, comunicó a Erem News que no hay negociaciones para su salida: "Por el momento, no hay negociaciones con el jugador ni con su cuerpo técnico. Por ahora, Rodrygo continúa como jugador del Real Madrid hasta junio de 2028. ¿Manchester City? Sin comentarios".