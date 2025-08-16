Mercado: Rodrygo define su futuro, trueque con Real Madrid y hondureño a Europa

Coman tenía una oferta del Al Nassr, que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha del francés, que todavía tenía dos años de contrato.Se estima que el Al Nassr abona al Bayern por Coman unos 25 millones de euros.