Escándalo en el Barcelona vs Mallorca, gesto arrogante de Lamine Yamal y criminal patada

Las imágenes del debut del Barcelona que ganó por goleada y con polémica (0-3) al Mallorca en la primera jornada de la Liga Española 2025-2026. ¡Lamine Yamal se lució!
El primer 11 titular de la temporada del Barcelona de Hansi Flick, con el nuevo portero culé Joan García entre ellos.
El Barcelona tuvo que jugar en Mallorca con la tercera equipación...¡del año pasado! El Barça no pudo utilizar ninguna de las tres equipaciones de este año en Son Moix ya que coinciden con los colores del cuadro mallorquinista.
Lamine Yamal empezó a demostrar su calidad con el 10 en la espalda. Dio la asistencia y Raphinha marca de cabeza el primer gol de la temporda del Barça.
La celebración de Raphinha tras marcar el primer gol del Barcelona en la temporada 2025-2026.
En el Mallorca reclamaron que el balón había salido en el lateral en el inicio de la jugada del gol de Raphinha.
Luego vino otra polémica. El jugador Antonio Raíllo cayó desplomado al suelo tras un balonazo de Lamine Yamal, el árbitro lo vio, se llevó el silbato a la boca, pero no detuvo el juego. Ferran Torres recogió la pelota y marcó un golazo para el 0-2 del Barça.
En las imágenes de la TV se observa como el árbitro José Luis Munuera Montero se llevó el silbato a la boca para detener el partido, pero decidió no hacerlo y Ferran Torres hizo el golazo.
Claramente el árbitro vio al jugador Raíllo del Mallorca en el suelo, pero se equivocó al no detener el juego como indica la regla por un golpe en la cabeza.
Los jugadores del Mallorca reclamaron al árbitro, no podían creer que diera por bueno el gol del Barcelona.
El árbitro José Luis Munuera Montero se acercó a Raíllo después de convalidar el gol del Barcelona.
Ferran Torres y sus compañeros apenas celebraron el gol por la situación de la jugada. En el Mallorca reaccionaron indignados por la decisión del árbitro.
El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, le reclamó al árbitro su decisión y éste le explicó por qué dio por bueno el gol.
Poco después, Munuera Montero le mostró la segunda amarilla a Manu Morlanes y luego la roja para dejar al Mallorca con 10 hombres.
El delantero Vedat Muriqi le dio esta patada al rostro de Joan García cuando buscaba el balón en una jugada de ataque del Mallorca.
Vedat Muriqi no pudo evitar impactar con Joan García y el árbitro no lo perdonó.
Otro ángulo de la patada de Vedat Muriqi a Joan García. El portero culé cayó al suelo con gestos de mucho dolor.
Munuera Montero no perdonó a Vedat Muriqi. Fue al VAR y le sacó roja al delantero kosovar.
Así le quedó el rostro a Joan García tras la patada de Vedat Muriqi.
El VAR y Munuera Montero perdonaron la expulsión a Raphinha. El brasileño se olvidó del balón y entró con las dos piernas por delante sobre la pierna de apoyo de Mateu Morey.
La criminal entrada de Raphinha sobre Mateu Morey. El Mallorca pidió roja, pero el árbitro le sacó amarilla.
Con esa acción terminó el primer tiempo y jugadores del Mallorca le reclamaron a Raphinha. El brasileño se encaró con ellos.
Jules Koundé apareció en escena para defender a Raphinha y se armó el lío.
Pedri se llevó a Raphinha para el vestuario para evitar mayores problemas.
El conato de bronca no llegó a más y los jugadores se fueron molestos al vestuario.
El inglés Marcus Rashford debutó de manera oficial con el Barcelona entrando de cambio en el segundo tiempo.
Hansi Flick hizo debutar al canterano azulgrana Jofre Torrents en el segundo tiempo.
En la última jugada del partido, Lamine Yamal se lució con este tremendo golazo, fiel a su estilo. Brutal zurdazo para el 0-3 del Barcelona en Mallorca.
Lamine Yamal celebrando su golazo, el primero que marca en esta nueva temporada del Barcelona.
¿Arrogancia? Lamine Yamal, tras marcar un gol, celebró simulando ponerse una corona en la cabeza, un gesto que algunos interpretaron como una auto-proclamación como "rey" del mundo, generando polémica entre aficionados y críticos. Un gesto que muchos consideran como arrogante.
Marcus Rashford, Jules Koundé y Gavi festejaron con Lamine Yamal el golazo del 0-3.
Los jugadores del Barcelona agradecieron el apoyo de los aficionados culés que viajaron a Mallorca.
Joan García y Eric García se saludan tras el final del partido. Buen debut del portero catalán.