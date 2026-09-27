Messi anota gol de antología y se acerca a cifra histórica: Acecha a CR7

Washington, Estados Unidos.

Lionel Messi volvió a demostrar su enorme calidad con el balón detenido. El capitán argentino convirtió un espectacular gol de tiro libre en el duelo entre Inter Miami y Columbus Crew por la Major League Soccer, aunque su brillante actuación no fue suficiente para evitar la derrota de las Garzas por 2-1. Messi apareció cuando su equipo más lo necesitaba y ejecutó de manera magistral un tiro libre que terminó clavándose en el ángulo derecho de la portería defendida por Patrick Schulte. El argentino sacó un remate preciso y potente que dejó sin opciones al guardameta para establecer el empate y volver a poner a Inter Miami en partido. El tanto tuvo además un significado especial en la impresionante estadística goleadora del capitán argentino. Fue su 76.º gol de tiro libre como profesional, quedando a solamente dos anotaciones del brasileño Marcelinho Carioca, quien suma 78 y lidera ese apartado histórico.

La anotación también representó el gol 931 de Messi como profesional, el número 102 desde su llegada a Inter Miami y su conquista 21 en la actual temporada de la MLS, competición en la que continúa ubicado entre los principales goleadores. En la carrera histórica por convertirse en el máximo goleador del fútbol profesional, Cristiano Ronaldo continúa en la primera posición con 979 goles oficiales. Messi, con 931, se mantiene a 48 tantos del portugués, una diferencia que alimenta nuevamente la atención internacional sobre la extraordinaria producción ofensiva de ambos referentes del fútbol mundial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Inter Miami tuvo que remar desde temprano. Columbus Crew tomó ventaja después de un penal ejecutado por Josef Martínez, exjugador de las Garzas. La pena máxima fue sancionada luego de una revisión del VAR por una falta de Yannick Bright sobre el delantero venezolano. Antes de esa acción, Messi había reclamado una posible mano dentro del área de Columbus, pero el árbitro decidió no señalar la infracción y el juego continuó. La situación se complicó todavía más para el conjunto de Florida en el segundo tiempo. Santiago Morales fue expulsado después de recibir dos tarjetas amarillas en un lapso de apenas tres minutos. La segunda amonestación llegó cuando intentó impedir la ejecución rápida de un tiro libre del equipo rival, dejando a Inter Miami con diez jugadores. Cuando parecía que el partido terminaría igualado, Columbus encontró el golpe definitivo en el tiempo añadido. Un remate desde fuera del área provocó un rebote largo que Rocco Ríos Novo no logró controlar y el balón quedó servido para que Jamal Thiaré apareciera para marcar el 2-1 definitivo. La derrota prolongó el complicado momento de Inter Miami en la MLS. Las Garzas acumularon otro partido sin ganar después de haber empatado sus cuatro compromisos anteriores frente a Atlanta United, Chicago Fire, Nashville SC y San Diego FC.

Pese a esa racha en el campeonato estadounidense, Inter Miami recientemente tuvo un motivo de celebración al conquistar la Copa de Campeones, tras imponerse 2-0 a Cruz Azul en una final en la que Messi volvió a ser protagonista con un gol y una asistencia.

DESPEDIDA

Ahora, el argentino cambiará el chip y pondrá rumbo a su país para afrontar un compromiso especial con la selección. Messi viajará a Argentina para participar en el que está programado como su partido de despedida de la Albiceleste, el próximo 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, encuentro que ya tiene las localidades agotadas.