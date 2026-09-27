¿Qué pasó con CR7? Portugal se impuso a Noruega de Haaland en la Nations League

Noruega.

Un desalentador partido del portero Orjan Nyland, clave en la derrota por su inestabilidad y sus errores, condenó a Noruega que a pesar de los esfuerzos y el acierto de su goleador Erling Haaland, se estrelló contra Portugal, sin Cristiano Ronaldo, que aprovechó los regalos defensivos de los locales. El triunfo en Oslo, el segundo tras el logrado contra Gales, deja como líder en solitario del grupo al equipo de Jorge Jesús. Salió vencedor del choque entre los dos selecciones que ganaron los primeros compromisos del torneo. Noruega había superado a Dinamarca pero terminó frustrado en su choque con Portugal, a la que solo ha logrado una vez en los once cara a cara previos en toda su historia.

El conjunto luso, vigente campeón, derribó la fortaleza local de Noruega que llevaba catorce encuentros sin perder en su feudo, cinco victorias seguidas en este torneo.

No fue suficiente con Haaland en esta ocasión a pesar de que no faltó a la cita con el gol. Aunque tardó en ver puerta, en encontrar la diana. Porque antes de su tanto, el número 65 en 57 partidos disputados, Erling Haaland estuvo desacertado en todo lo que recibió. Especialmente en los balones aéreos que salieron fuera por poco o terminaron, blandos, en las manos del meta Diogo Costa. Vivió Portugal de los errores del conjunto de Stale Solbakken. Especialmente del meta Orjan Nyland, determinante por sus errores que minimizaron el empeño de Martin Odegaard, el desequilibrio mostrado siempre del joven Antonio Nusa, uno de los mejores de su equipo, y de la amenaza permanente de Haaland. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Haaland y Nusa fueron una pesadilla para Portugal que, sin embargo, tomó ventaja pasado el cuarto de hora cuando Nuno Mendes aceleró, centró a Pedro Neto y sus asistencia a Joao Felix terminó con un disparo raso, pegado al palo, que superó a Nyland.