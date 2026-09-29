Equipo se rebela y no presta a sus jugadores para la despedida de Messi

Buenos Aires, Argentina.

La despedida de Lionel Messi con la selección argentina estará marcada por una jornada cargada de emoción y simbolismo. El capitán de la Albiceleste se prepara para vivir una noche muy especial el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde tendrá la oportunidad de decir adiós a los aficionados argentinos después de una trayectoria histórica con la camiseta nacional, coronada con la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, la Roma de la Serie A de Italia anunció este martes que los internacionales argentinos Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el amistoso que la Albiceleste disputará ante Benín el próximo 6 de octubre en Buenos Aires, encuentro que marcará la última presentación de Messi con el combinado nacional en territorio argentino.

A través de un comunicado oficial, el conjunto italiano explicó que la decisión responde a “razones deportivas y logísticas”, principalmente por la duración del viaje intercontinental y la cercanía de otros compromisos oficiales que deberá afrontar el equipo dirigido por el técnico del Roma.

“La elección del club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”, señaló la institución italiana al justificar su postura.