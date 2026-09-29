Equipo se rebela y no presta a sus jugadores para la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi con la selección argentina estará marcada por una jornada cargada de emoción y simbolismo. El capitán de la Albiceleste se prepara para vivir una noche muy especial el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde tendrá la oportunidad de decir adiós a los aficionados argentinos después de una trayectoria histórica con la camiseta nacional, coronada con la conquista del Mundial de Qatar 2022.
Sin embargo, la Roma de la Serie A de Italia anunció este martes que los internacionales argentinos Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el amistoso que la Albiceleste disputará ante Benín el próximo 6 de octubre en Buenos Aires, encuentro que marcará la última presentación de Messi con el combinado nacional en territorio argentino.
A través de un comunicado oficial, el conjunto italiano explicó que la decisión responde a “razones deportivas y logísticas”, principalmente por la duración del viaje intercontinental y la cercanía de otros compromisos oficiales que deberá afrontar el equipo dirigido por el técnico del Roma.
“La elección del club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”, señaló la institución italiana al justificar su postura.
La determinación supone un golpe para una jornada que estaba prevista como una celebración especial para Messi y para el fútbol argentino, ya que Dybala y Molina forman parte de la generación que acompañó al astro rosarino durante su histórica etapa con la selección. Ambos fueron protagonistas del proceso que culminó con la conquista del Mundial de Qatar 2022.
Pese a no permitir el viaje de sus jugadores, Roma destacó la importancia del homenaje que recibirá Messi y mostró públicamente su respeto por el capitán argentino. El club reconoció “el valor de la designación para ambos jugadores, vinculados a Lionel Messi y a los protagonistas con él de la victoria en el Mundial de 2022”.
Además, la entidad italiana quiso enviar un mensaje especial al futbolista: expresó “su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera”, al tiempo que le deseó al delantero y a la Federación Argentina “una velada especial”.
De esta manera, Messi afrontará el que está previsto como su último partido con la selección argentina ante su público en el estadio Monumental de Buenos Aires. La Albiceleste se medirá con Benín el 6 de octubre en una noche cargada de simbolismo, en la que el campeón del mundo tendrá la oportunidad de despedirse de los aficionados argentinos después de una trayectoria histórica con la camiseta nacional.
La ausencia de Dybala y Molina será una de las novedades de una jornada que estará marcada principalmente por la figura de Messi, quien pondrá punto final a una etapa inolvidable con Argentina, coronada con la Copa América, la Finalissima y, especialmente, el Mundial de Qatar 2022.