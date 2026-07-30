Kervin Arriaga enciende el mercado: revelan el club que quiere sacarlo del Levante

Valencia, España.

El futuro del hondureño Kervin Arriaga podría dar un giro inesperado de cara a la próxima temporada. Cuando todo apuntaba a que el mediocampista continuaría defendiendo los colores del Levante tras consolidarse como una de las piezas importantes del equipo, desde España han surgido informaciones que lo colocan muy cerca de dar el salto a la Serie A de Italia, donde un histórico club ya trabaja para cerrar su incorporación antes del cierre del mercado de fichajes. La situación del internacional catracho ha comenzado a generar expectativa en el fútbol español. El periodista Ismael Algarra reveló que Arriaga no ha participado en los entrenamientos del Levante durante los últimos días, un detalle que inmediatamente despertó rumores sobre una posible salida del conjunto valenciano.

Hasta el momento, el Levante no ha emitido un comunicado oficial explicando la ausencia del hondureño, aunque en el entorno del club crece la sensación de que las negociaciones por su traspaso están bastante avanzadas y podrían resolverse en cuestión de días. Diversos reportes desde Valencia señalan que el Genoa de la Serie A Italia ha intensificado los contactos para hacerse con los servicios del volante de contención. El club italiano considera que Arriaga reúne las condiciones ideales para reforzar su mediocampo gracias a su despliegue físico, capacidad de recuperación de balón, liderazgo y experiencia en el fútbol europeo.

De acuerdo con la información publicada en España, la operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 5,5 millones de euros, una cantidad que supondría un importante ingreso económico para el Levante y que facilitaría el acuerdo entre ambas instituciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

REEMPLAZO

La posibilidad de perder a uno de sus futbolistas más importantes ha obligado al Levante a acelerar la búsqueda de un sustituto. La dirección deportiva ya trabaja en diferentes alternativas para cubrir una baja que sería muy sensible en el centro del campo. Uno de los nombres que ha cobrado mayor fuerza es el del francés Ugo Raghouber, mediocampista que figura entre los principales candidatos para ocupar el puesto que dejaría vacante el internacional hondureño si finalmente se concreta su salida rumbo al fútbol italiano. La marcha de Arriaga pondría fin a una etapa corta, pero muy positiva en el conjunto granota. Desde su llegada logró ganarse rápidamente la confianza del cuerpo técnico gracias a su intensidad, fortaleza física, disciplina táctica y capacidad para desempeñarse en distintas funciones dentro del mediocampo. Ese buen rendimiento también le ha permitido mantenerse como uno de los referentes de la selección de Honduras, donde continúa siendo una pieza indispensable por su regularidad y el nivel mostrado en el fútbol europeo. Para el Génova, la incorporación del catracho representaría una apuesta por un futbolista con experiencia internacional, personalidad y características que encajan perfectamente en una competición tan exigente desde el punto de vista táctico como la Serie A.