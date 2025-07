La decisión de Mbappé previo al PSG vs Real Madrid en el Mundial de Clubes

Estados Unidos.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé , se enfrentará este miércoles en la semifinal del Mundial de Clubes a su ex equipo, el PSG , un año después de fichar por el Real Madrid con una salida turbulenta que desencadenó una serie de batallas judiciales.

Con su abrupta salida hacia la capital de España, comenzaría también una batalla legal en la que Mbappé reclama el equivalente a 64,4 millones de dólares en concepto de salarios y primas no pagados durante su estancia en París.

Las tensiones entre la directiva catarí del PSG y Mbappé eran evidentes desde el principio de la temporada pasada, cuando trascendió que el icono de "Les Bleus" no ejecutaría la opción de renovación para un año más que incluía su último contrato, un movimiento que llevó incluso a que fuera apartado de los entrenamientos.

Ahora Mbappé se mide a un PSG que sin él ha sido capaz modificar su filosofía y basarse, según palabras el entrenador Luis Enrique, en "estrellas que están en función del equipo y no al revés".

Así han podido conquistar la anhelada Liga de Campeones para la que el multimillonario proyecto de Nasser Al Khelaifi había sido diseñado desde que se hiciera con el PSG en 2011.

Mbappé, que se ha visto aquejado de un proceso de gastroenteritis aguda durante su paso por el Mundial de Clubes, ha ido recobrando sensaciones y estado de forma en los últimos dos encuentros, donde empezó como suplente, pero en los cuartos de final contra el Borussia Dortmund incluso anotó un golazo de tijera que sirvió a los blancos para pasar de ronda.

No obstante, para esta cita con el PSG, la primera vez que se miden en el verde desde que salió de París, todavía hay incertidumbre de si volverá al once inicial debido a que aún no está en plenitud de condiciones y a las grandes actuaciones que está cosechando en el canterano Gonzalo García.

Las semifinales del Mundial de Clubes PSG-Real Madrid se disputan este miércoles desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey; el ganador del encuentro se verá las caras con el que saldrá del Fluminense-Chelsea para una final que se jugará el 13 de julio en ese mismo recinto.