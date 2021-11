Maynor Figueroa se pronuncia sobre su futuro en la Selección de Honduras tras el fracaso

“Ya veremos qué es lo que viene. Nunca le he dicho ‘no’ a la Seleccion, ni con el barco hundido nunca me fui. Hay que ver dónde podemos ser importantes, si ayudándole a mis hijos porque están en una etapa donde me necesitan o seguir acá. No sé si podré terminar lo que resta de la Eliminatoria porque terminó mi vínculo con mi club (Houston Dynamo) y si no tenemos equipo, las posibilidades de estar en la Selecciópn son nulas”, respondió el futbolista que ha participado en 58 juegos eliminatorios y ha estado en los 6 partidos de los mundiales de Sudáfrica y Brasil.

SU FUTURO

El central de 38 años también se pronunció a cerca de su futuro futbolístico. “No tengo ofertas de ningún lado, de ningún club”, dijo.

Figueroa fue consultado si le gustaría volver a vestir la camisa del Olimpia y no descartó nada. “No sé, todo es posible”.

Para cerrar su intervención, Maynor le dejó unas palabras a los aficionados hondureños. “El mismo mensaje: agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, que nos mostraron su cariño. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para toda esa gente”.