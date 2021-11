El entrenador de la Selección de Honduras, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, llegó a la conferencia de prensa apesarado por la dolorosa derrota sufrida (2-1) contra Costa Rica y que prácticamente deja a la Bicolor sin opciones de ir al Mundial de Qatar 2022.

Valoración del partido: “El juego que hace Honduras es bueno, importante, sometiendo al contrario, bien trabajado, posesión del balon, de frente y con mucha dificultad en el juego aéreo. Honduras no puede perdonar, no cobramos y al final, en el fuerte que estaban ellos, nos logran meter en el último del partido, pero el juego de Honduras avanzó y mostró cosas que queremos que el equipo haga en un futuro”.

¿Cómo puede definir esta noche?, le preguntaron a Gómez. “En trabajo, en elaboración, en orden, en equipo, Honduras bien, porque para ser bastante bien hay que meterlo primero, pero no podemos caer como caímos hoy por distracción, por no saber manejar los tiempos, un balon que teníamos nosotros y no pudimos controlar. Los cambios que hacemos es por un desgaste de los muchachos que estaban trabajando, no porque alguien estuvo mal en el funcionamiento, tratamos de refrescar. Sigo pensando que el fútbol hondureño es bueno, está viviendo un momento difícil como el de hoy, pero esto es fútbol y duro otra vez, pero es mejor juego este que el pasado (ante Panamá)”, respondió.

LO QUE VIENE PARA HONDURAS

Honduras buscará cerrar con dignidad la eliminatoria y trabajará de cara al futuro. “Eso era una de las posibilidades cuando yo llegué a Honduras, dije que el margen de error era mínimo, dos partidos sin sumar puntos y creo que estamos fuera del Mundial. Les expliqué a los directivos que necesitaba un proceso largo, mirar a futuro, me voy a reunir con los directivos para elaborar un trabajo y seguir peleando digno. No hay amistosos, todos los partidos son importantes y la camisa de la Selección hay que respetarla, hay que seguir trabajando. Hoy sometimos al rival y hemos hecho tres goles en dos partidos, pero hoy tuvimos que haber rematado el partido primero que ellos”

‘Bolillo’ Gómez declaró que venía al país en un momento complicado de la eliminatoria y ahora ya habla de los cambios que se tienen que hacer. “Hemos venido trabajando, conociendo más, tenemos que seguir conociendo más en el fútbol de Honduras, ir sumando hombres que sean importantes para lo que nosotros pretendemos para nuestro estilo de juego. Hoy los jugadores mostraron cosas que nos dieron ilusión para el futuro, ese es el Honduras. Cambios todavía hay que pensar y tienen que existir, pero hay que seguir trabajando”.

Una de las últimas consultas para el seleccionador fue sobre la “mentalidad perdedora” del jugador hondureño. “Viene desde la eliminatoria pasada con esa dificultad grande y en está también, con cuestiones que estamos a tiempo para lograr hacer un buen equipo, ya no para Qatar, para futuro, hay que convencerlo (al futbolista) de que sí se puede, que pueden ser tácticos, ordenados, que se puede jugar al fútbol”.

“Hoy empezo perdiendo y no decayó, el equipo que sometió al contrario, desgraciadamente la distracción del final del partido, de no saber manejar lo que falta, nos da esa rabia de no concretar las cosas. Son muchas las cosas que hay que trabajar, todo eso lo da el trabajo en grupo, el vivir en familia, ya para este Mundial no. Hay que conseguir amistosos, el fútbol sigue, vienen más Mundiales, Copas de Oro, hay buenos jugadores de fútbol”, finalizó.