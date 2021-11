Romell Quioto dio la cara y sacó su frustración tras la dolorosa derrota de 2-1 que sufrió Honduras ante Costa Rica por la jornada 8 de la octagonal de Concacaf.

Si el camino era espinoso, ahora los ticos le dieron una puñalada a la Bicolor y virtualmente el combinado catracho le dice adiós al Mundial de Qatar ya que apenas suma tres unidades y se ubica en el fondo de la tabla.

Tras el pitazo final en donde la H perdió con gol a los 95 minutos, Romell Quioto, quien anotó un gol, lamentó la dura caída y dejó contundentes palalabras

“No sé qué estará pagando esta Selección, no sé qué estará pagando Honduras. No es posible que en todos los partidos de esta eliminatoria los perdamos en los últimos minutos; no defendemos bien, no estamos atentos en los últimos minutos, los partidos no son de 90 minutos, son de 95 o 100, pero esto ya se acabó y solo queda pensar en lo que viene”, señaló con tristeza el ariete del CF Montréal.

“El Romántico” le agradeció a la afición que han estado en las malas con la escuadra hondureña.

“Le agradezco a los aficionados que han estado allí apoyándonos. Les pedimos una disculpa porque ellos al igual que nosotros, quieren celebrar, nosotros no se las pudimos dar. En lo personal les pido disculpas”, indicó.