Mauro Reyes explica la realidad de las reservas en Real España, deuda y su sueño de terminar el torneo

San Pedro Sula.

Mauro Reyes vive una nueva etapa al frente del primer equipo del Real España. Después de varios años formando parte de la estructura del club, el entrenador asumió la dirección técnica con un objetivo claro: convertir al conjunto aurinegro en protagonista y pelear por el campeonato. Reyes reconoce que la oportunidad representa un momento importante en su carrera y, aunque su continuidad dependerá de las decisiones de la Junta Directiva, no esconde su deseo de permanecer al frente del equipo hasta el final del torneo.

“Estoy muy contento. Creo que se me ha brindado una valiosa oportunidad en mi carrera y espero que la Junta Directiva también me deje terminar el torneo”, manifestó el estratega. El técnico, además, considera que todos los integrantes de la institución tienen una responsabilidad en la búsqueda de un nuevo título para Real España. Para Reyes, el objetivo no debe limitarse únicamente al primer equipo, sino que debe involucrar a toda la estructura del club.

Una transición con ventaja para este torneo Apertura

“Esta institución necesita urgente un campeonato y todos los que pertenecemos a la estructura de Real España tenemos que trabajar día a día para poder hacer que eso sea posible”, explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Reyes ve un plantel con argumentos para ser campeón en el presente campeonato y sueña en grande. “Yo no veo menos al plantel de Real España. Al contrario, creo que tenemos ventajas en muchas cosas y eso me hace pensar que este equipo está para buscar el campeonato”, señaló. El entrenador puso como ejemplo el reciente partido ante Marathón, uno de los equipos que marcha en la parte alta de la clasificación. Real España consiguió rescatar un empate jugando con diez futbolistas, algo que para Reyes demuestra la capacidad competitiva y la solidez del grupo. “Empatamos y sacamos un partido con 10 hombres. Eso le da a usted una pauta de que este equipo está bien consolidado, que tiene una estructura defensiva muy buena y que podemos ser campeones”, afirmó. Reyes reconoce que existen rivales que se han fortalecido y que incluso tienen participación internacional, pero mantiene la confianza en las condiciones de su plantilla para competir hasta el final, El paso de asistente a entrenador principal no ha significado para Reyes comenzar desde cero. Su conocimiento del grupo y de la estructura del club se ha convertido, según explica, en una de sus principales ventajas. “Cuando uno ya tiene años de estar en el equipo, aprende a conocer a los jugadores, sabe las fortalezas y las debilidades”, explicó. También considera que haber trabajado junto a otros entrenadores le permitió observar diferentes modelos de juego y sacar conclusiones sobre aquello que le gustaría aplicar en su propia gestión.

El proyecto de reservas toma protagonismo

Uno de los temas a los que Reyes dedicó mayor atención fue el proyecto de reservas de Real España, un proceso que conoce de primera mano. El técnico explicó que el trabajo comenzó aproximadamente hace año y medio, después de que el club terminara último en el torneo de reservas. “Muy bien, la verdad que tenemos, yo digo que no menos de 15 jugadores que ya están listos para la Liga Nacional, solo están esperando la oportunidad”, afirmó. “Nosotros comenzamos hace año y medio, comenzamos este proyecto producto de que Real España quedó último lugar en el torneo de reserva. Hicimos una reestructuración completa, ya peleamos un subcampeonato y yo creo que ahorita es el momento de buscar el campeonato”.

“¿Por qué? Porque tenemos un equipo muy consolidado, tenemos un equipo muy trabajado”, señaló.

Pero el entrenador considera que el mérito no está únicamente en el trabajo realizado dentro de la cancha. También destaca las condiciones que el club proporciona a los jóvenes durante su proceso de formación. “Hay muchas cosas que todas esas cosas no se dicen, pero mis jugadores vienen a desayunar, van al gimnasio, entrenan, van a almorzar y se van para el colegio una tarde”, explicó. “Esa estructura yo creo que ningún equipo de Liga Nacional la tiene”, aseguró. Además de la alimentación, preparación física y estudios, los futbolistas cuentan con acompañamiento profesional. “Además de eso tenemos el servicio médico, tenemos el psicólogo, entonces hay un trabajo completo y ese es un mérito que se lo voy a dar completamente a la Junta Directiva”, expresó. “Tenemos jugadores de todo el país que aquí están, aquí duermen, aquí comen, se les atiende muy bien. Hay servicio médico las 24 horas del día y el psicólogo está con nosotros”, detalló. Reyes aprovechó el tema de las reservas para defender el proceso que ha venido desarrollando Real España durante los últimos años. “Por eso les repito, aquellos que critican el eterno proceso de Real España, nosotros tenemos un equipo muy joven”, manifestó. Como ejemplo, mencionó a varios futbolistas que ya tienen participación importante en el primer equipo. “Yo les puedo mencionar a Osorto, a Jeffrey Ramos, a Cacho, a Nixon Cruz, que ya son titulares y son jóvenes, más los 15 que tenemos en reserva, más los de experiencia”, detalló. Para Reyes, todo ese proceso demuestra que el club no ha estado perdiendo el tiempo. “Yo creo que aquí no se ha estado perdiendo el tiempo. Si bien es cierto, el equipo no ha ganado campeonatos en los últimos años, pero ha estado trabajando y la Junta Directiva ha trabajado duro para ir haciendo”, sostuvo.

El entrenador también considera que desarrollar jugadores y competir simultáneamente por títulos representa un desafío considerable. “No es fácil hacer las dos cosas al mismo tiempo y buscar ser campeón y trabajar en la reserva”, explicó. “Desde que yo me hice cargo, tratamos de mejorar los procesos respecto al nivel de entrenamiento, a mejorar la capacidad física de los atletas”, explicó. El proyecto también contempla alojamiento para buena parte de los jóvenes que llegan desde diferentes puntos del país. “Yo tengo jugadores aquí de todo el país, tengo de Trujillo, de Santa Rosa de Aguán, de La Ceiba, de San Pedro, de un montón de lugares que aquí están, aquí duermen, aquí comen”, señaló. Además, destacó nuevamente el acompañamiento médico y psicológico. “Se les atiende muy bien, hay servicio médico las 24 horas del día, el psicólogo está con nosotros”, afirmó. Por ello, Reyes insiste en que existe una parte del trabajo de Real España que no siempre recibe la atención necesaria.

“Entonces, hay muchas cosas positivas que Real España ha venido haciendo a lo largo de estos años y que mucha gente no lo sabe y no lo reconoce, porque no todo es malo en Real España”, manifestó. Y fue enfático al referirse a las críticas que considera injustificadas. “Yo creo, por eso es injusto que se critiquen cosas cuando no son verdad y no se resalten las cosas positivas que nosotros tenemos”, agregó.

Mauro Reyes aclara los atrasos en los pagos de reservas

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación económica de los jugadores de reserva y los reportes sobre atrasos en los pagos. “Es que a los jugadores de reserva no se les paga. O sea, aunque hay un contrato, a los jugadores de reserva lo que se les da es un bono para transporte, para cosas personales y todo eso”, explicó. El entrenador reconoció que sí han existido atrasos. “Sí han habido atrasos, no vamos a decir, pero tampoco están mal”, manifestó. Según Reyes, los propios jugadores conocen las condiciones del proyecto y continúan comprometidos con el proceso de formación. “Yo le digo, si usted le pregunta, los jugadores de reserva están muy contentos con el trabajo que está haciendo. Usted los mira entrenar”, aseguró. El técnico también puso como ejemplo los recientes movimientos entre reservas y el primer equipo. “Ya esta semana subimos tres de reserva a primera. Me tocó hacer ese trabajo a mí. Debutamos uno”, comentó. Reyes destacó además la presencia de futbolistas de Real España en las diferentes selecciones juveniles de Honduras. “Cuatro ya jugaron el Mundial Sub-17. Otros cuatro ya están clasificados para el Mundial Sub-17”, explicó. También hizo referencia al proceso Sub-20: “Hubo cuatro jugadores en la Selección Sub-20 que se acabaron de eliminar. Dos de ellos eran titulares”, señaló.

“O sea, tenemos un proceso adecuado y los jugadores están conscientes y claros que aquí no vienen a cobrar, aquí vienen a formarse para poder llegar al primer equipo”, afirmó. El proyecto, además, ha contemplado herramientas que van más allá de la preparación futbolística. “Mire, nosotros aquí, en el torneo anterior, hasta teníamos una profesora de inglés que venía y les daba clases de inglés todos los días. Todas esas cosas son positivas”, recordó. El estratega insistió en que no pretende ocultar la situación, pero aseguró que ya existe una planificación de la dirigencia para resolver los pagos pendientes.

“Entonces, como les repito, sí ha habido un atraso en algunos pagos, pero ya hay un plan que el presidente ya me explicó de cómo había pensado salir para que todo esté completamente al día”, explicó. De esta manera, el técnico reconoce que existe una situación pendiente, pero asegura que la dirigencia ya trabaja para normalizarla. “Hay 14 jugadores que hicieron la pretemporada con primera, algunos vienen a jugar con reserva, otros no, porque ya están exclusivamente para primer”, explicó. Su conocimiento de los jóvenes le permitirá, según explicó, tomar decisiones con mayor facilidad. “Yo que conozco bien a estos jugadores también, no le quepa ninguna duda que yo voy a ir consolidando a estos jóvenes porque el equipo los necesita”, afirmó. Y volvió a destacar la cantidad de futbolistas que esperan una oportunidad. “Además, como les vuelvo a repetir, tenemos alrededor de 14, 15 jugadores que están listos esperando turno y sería injusto no irles dando la oportunidad”, concluyó. La apuesta de Mauro Reyes, por ahora, parece tener dos objetivos paralelos: competir con el primer equipo por el campeonato y, al mismo tiempo, darle continuidad a un proceso de formación que busca que los jóvenes de las reservas tengan cada vez mayor presencia en Liga Nacional.