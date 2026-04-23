Marruecos con duro revés a Selección de Concacaf: se cancela amistoso en USA

San Salvador, El Salvador.

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, confirmó este miércoles la cancelación del amistoso internacional que la Selección de El Salvador tenía programado ante Marruecos para el próximo 3 de junio en Maryland, Estados Unidos.

El dirigente hizo pública la situación a través de sus redes sociales, donde compartió el comunicado oficial enviado por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), en el que explican las razones detrás de la cancelación del compromiso.

Según detalla la misiva, Marruecos no podría contar con una parte importante de su plantel debido a múltiples factores: “los resultados recientes de las competiciones continentales de clubes tanto en Asia como en Europa, con finales que se jugarán en la semana que comienza el 25 de mayo —potencialmente por clubes que cuentan con jugadores internacionales marroquíes en sus respectivas plantillas—, los cambios en el calendario de las competiciones nacionales en Marruecos y Arabia Saudita, y las lesiones de jugadores que habitualmente son titulares”.