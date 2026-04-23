Marruecos con duro revés a Selección de Concacaf: se cancela amistoso en USA

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, confirmó este miércoles la cancelación del amistoso internacional que la Selección de El Salvador tenía programado ante Marruecos para el próximo 3 de junio en Maryland, Estados Unidos.
El dirigente hizo pública la situación a través de sus redes sociales, donde compartió el comunicado oficial enviado por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), en el que explican las razones detrás de la cancelación del compromiso.
Según detalla la misiva, Marruecos no podría contar con una parte importante de su plantel debido a múltiples factores: “los resultados recientes de las competiciones continentales de clubes tanto en Asia como en Europa, con finales que se jugarán en la semana que comienza el 25 de mayo —potencialmente por clubes que cuentan con jugadores internacionales marroquíes en sus respectivas plantillas—, los cambios en el calendario de las competiciones nacionales en Marruecos y Arabia Saudita, y las lesiones de jugadores que habitualmente son titulares”.
Ante este panorama, la federación africana consideró inviable realizar el viaje a Estados Unidos en condiciones competitivas, señalando que sería un sinsentido trasladarse con un plantel diezmado el 29 de mayo, a pocos días de que comience la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
Como alternativa, Marruecos propuso reprogramar el amistoso para el 2 de junio en su territorio, asumiendo todos los costos logísticos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la FESFUT.
Bukele explicó que la decisión se tomó debido a restricciones reglamentarias y planificación deportiva: la FIFA no permite disputar amistosos en diferentes continentes durante la misma fecha, además de que el cuerpo técnico liderado por Hernán Darío Gómez ya tenía definida su agenda con dos compromisos en suelo estadounidense.
Tras la cancelación, Bukele confirmó que el combinado salvadoreño ya tiene nuevo rival para la fecha FIFA. La Selecta se medirá ante Selección de Qatar el próximo 6 de junio en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. El encuentro, según se informó, no será televisado a solicitud de las autoridades qataríes.