Histórico: debutó Marie-Louise Eta, primera mujer entrenadora en las cinco grandes ligas

Berlín, Alemania.

Las 15:31 horas del 18 de abril de 2026 es una fecha ya para la eternidad de la Bundesliga alemana; la primera vez que una entrenadora femenina dirige a un equipo masculino en un partido de las cinco grandes ligas europeas, con el estreno de Marie-Louise Eta al frente del Unión Berlín, con una derrota inmerecida contra el Wolfsburgo (1-2). En su estadio, el An der Alten Försterei de Berlín, ante unos 22.000 espectadores, completamente llenas, animadas y ruidosas las gradas, con un ligero retraso del inicio del encuentro de la trigésima jornada de la competición germana por el humo verde de las bengalas de la hinchada visitante de Wolsburgo, se produjo un hito histórico. Insólito hasta ahora.

Elegida a sus 34 años como primera técnica interina por la directiva de su club hasta el final del curso inicialmente, tras la destitución de Steffen Baumgart y después de trabajar ya como asistente del primer equipo masculino del Unión Berlín, Marie-Louise Eta aceptó el reto. “Estoy encantada de que el club me haya confiado esta tarea desafiante", proclamó.

Fue el foco del inicio del partido. Los planos de las cámaras captaron sus gestos, su expectación, sus movimientos. La protagonista indiscutible. Tranquila, concentrada, de pie en el área técnica, aplaudió al inicio a su equipo, en el que incluyó cuatro cambios; dio instrucciones casi constantes y asumió resignada el 0-1 del Wolsburgo tan rápido. Un golazo de Patrick Wimmer, que avanzó de tres cuartos hacia adelante, se perfiló para el disparo cuando avistó el borde del área y conectó un zurdazo estupendo, con el exterior del pie izquierdo, con la parábola y la colocación justa para batir a Ronnow con apenas once minutos de partido, con apenas once minutos del estreno de la nueva entrenadora.

En la nueva etapa, el Unión Berlín sostiene su intensidad y su fútbol directo. También sus transiciones veloces. No se enreda en posiciones largas. Va de frente, más trepidante que preciso hacia arriba. También le da suma importancia a cada balón parado. Una de sus virtudes. A los saques de esquina y de banda, a cada acción que genere acción en el área. Fue su fuente de más ocasiones, no sólo como consecuencia directa sino también como origen de un rechace o una segunda jugada. Las más claras fueron de Ansah, parada por Grabara, y Rothe, demasiado alta, en la primera parte. Entre medias, de no ser por una fantástica estirada de Ronnow la distancia al descanso habría sido mayor en contra. El zurdazo de Zehnter apuntó al 0-2 pero se quedó en un córner, por el mérito indudable del guardameta.

Sí lo marcó el Wolfsburgo a la vuelta del vestuario, con el 0-2 a los 27 segundos del segundo tiempo, con un disparo lejano y cruzado, con la trayectoria exacta para sortear al portero e introducirse en el marco del Unión Berlín, incrédulo ante el gol en contra, con la complejidad ya de levantar un marcador tan adverso y con la preocupación de su puesto. Le faltó pegada. Y por eso perdió. El Unión Berlín es undécimo en la clasificación, con cinco puntos de diferencia sobre el Sankt Pauli, en promoción de descenso. Las posiciones directas a la Bundesliga 2 están más lejos aún, una vez que el Wolfsburgo, el ganador de este sábado en Berlín, aún sigue a ocho puntos de distancia. Aún creyó en el empate el conjunto de Marie-Louise Eta. El primer gol de su nueva era el frente del banquillo fue en el minuto 85, el 1-2, con una carrera imparable de Oliver Burke, que batió a Grabara en su salida con la derecha, por raso, para reanimar el final del partido. Hizo más méritos, pero el portero visitante y su pie evitaron finalmente el 2-2 entre la ofensiva del Unión Berlín. Marie Louise Eta negaba con la cabeza. Una derrota inmerecida.

Ficha técnica: