"La Maratón- La Prensa Gatorade estará certificada a nivel internacional"

San Pedro Sula, Honduras

Todos los países en el mundo tienen una carrera o una maratón insignia, que eso no se gana porque es la que da más dinero, la que pone premios, la que hace esto... No, lo que lo hace insignia es ser como el corazón de las carreras en un país; son los años que han llevado ya y la calidad que tuvieron en esos años. La Maratón de la Prensa fue la insignia por muchos años de las carreras en Honduras y lo sigue siendo.

A mí me dicen que hoy hay menos atletas. Antes cuando yo entrenaba habíamos 30, 50 atletas en la Villa Olímpica. Hoy hay de 20 a 30 entrenando, pero son top. Se siente como que ha bajado el número de atletas, pero en calidad es diferente; niños de 15 años están rompiendo los récords absolutos. Creo que hoy el apoyo más grande lo está dando la Municipalidad de San Pedro Sula.

Logré los récords nacionales en U18, U15, U20, en 400 con valla. En 100 con vallas logré ser campeón centroamericano en el el 2000, pude ir a los mundiales de atletismo en el 98, mundial juvenil en Francia y mundial bajo techo en Lisboa en el 2001. Lo único que no logré fue ir a Juegos Olímpicos. En el 2010 gané por unanimidad para ser presidente de la Federación.

Para quienes no lo conocen, ¿cuáles fueron sus mayores logros como atleta?

En que estos atletas que ganen son prácticamente los preseleccionados para competir por Honduras en los Juegos Centroamericanos, que se avecinan ahorita en octubre en Guatemala. El campeón y la campeona son inmediatamente preseleccionados nacionales y deben ya de entrar bajo régimen de selección nacional. De aquí a octubre no les podemos poner carga de otra maratón porque los vamos a desgastar.

¿Solo los monarcas pasarán a régimen de selección?

La Maratón de La prensa sirve para que el mejor hondureño y la mejor hondureña pasen al régimen de selección ya como maratonistas. Vamos a quedar solo a la espera del segundo y la segunda. ¿Por qué? Porque tienen que buscar su mejor marca para julio. Si no hay otros mejores, el segundo y la segunda de la Maratón de La Prensa también van a pasar. Para el resto del mundo, los atletas internacionales buscarán hacer marca para poder clasificar al mundial.

Entonces que la competencia esté certificada es un hecho muy significativo para el país y la competencia...

Claro. Cuando no está certificada una carrera, la federación internacional o la World Athletics no valida los resultados. En ese caso nosotros tenemos que llamar y validar que la carrera se hizo; se hace un trámite más burocrático y hay que llamar a Mónaco, Francia. Hoy no, hoy toda la marca del atleta vale en el mundial, ya sea aquí o en China. Donde sea, esa marca vale porque es una marca de la Maratón de La Prensa. Esa es la diferencia. Hoy el trámite es directo a la web atlética.

O sea que ahora la Maratón es una competencia con más peso, ¿verdad?

Sí, va a ser certificada ya de manera internacional. Esta vez lleva el logo de la Federación Internacional de Atletismo, de Web Atletic. Si antes la Maratón era insignia, hoy la hace más insignia todavía y más atractiva para los competidores. También hace que muchos atletas seleccionados de otros países, que buscan un evento magno para poder asistir, vengan a Honduras a hacer marcas para los mundiales. La última oportunidad para que un atleta pueda hacer marcas para ir al Mundial de Atletismo de septiembre en Japón es en la Maratón de La Prensa. Atletas de todo el mundo pueden venir a buscar una marca para poder clasificar a ese gran evento.

Este evento ha trascendido fronteras. ¿Qué tanto potencia eso al atletismo hondureño?

Mucho porque es la carrera insignia de Honduras. Tiene años y prestigio. Y ese prestigio hace que los corredores internacionales quieran venir a esta carrera. Y creo que es la carrera con más con más extranjeros de las que se hacen en el país. ¿En qué le ayuda el atletismo nacional? En que es la carrera que tiene la mayor calidad de atletas internacionales que compiten contra nuestros atletas. Ningún atleta nacional va a mejorar si no puede competir con extranjeros. Es una gran oportunidad de medirse con ellos.

¿Y qué tanto la Maratón ha alimentado la práctica del atletismo en Honduras?

Mucho porque para la mayoría de los fondistas es su mejor carrera o el top a donde ellos quieren estar. Muchos atletas que fueron campeones, como el caso de Jessica Espinal y otros, pasaron por Maratón de La Prensa. Esta competencia para el atletismo ha sido un termómetro para medir cómo están nuestros atletas. Son pocos los eventos de esta magnitud, de este calibre. Todos nuestros atletas han pasado por ahí, los campeones centroamericanos y nacionales.