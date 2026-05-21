Marathón vs Motagua: horario, dónde verlo, árbitros, seguridad y reglamento

San Pedro Sula, Honduras.

Es hoy. El Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, y Motagua, con el español Javier López en el banquillo, se enfrentan este jueves en el primer partido de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Marathón llega a una nueva final en busca de su décima copa, después de ganar en 2018 bajo la batuta de del argentino Héctor Vargas, precisamente contra Motagua. En las dos vueltas regulares del torneo Clausura, el verde cerró en el quinto lugar con 27 puntos en 20 partidos, pero en el triangular derrotó a Real España y Olimpia.

Lavallén, que asumió la dirección de Marathón en junio de 2025, busca en un segundo intento que su equipo levante la décima copa, lo que no pudo el año pasado, en el centenario de fundación del club. Motagua, que desde agosto de 2025 es dirigido por Javier López, quien sustituyó en el banquillo al argentino Diego Vázquez, finalizó en el segundo al cierre de las vueltas regulares con 39 enteros, uno menos que Real España. En las semifinales dejó en el camino a Génesis, del portugués Fernando Mira, y a Olancho, dirigido por el colombiano John Jairo López. Los dirigidos por Javier López llegan al primer partido de la final contra Marathón con una baja, la del delantero brasileño Romario Da Silva, quien se fracturó el tobillo en partido de semifinales contra Olancho. Dirigido entonces por Diego Vázquez, Motagua levantó su última copa, la 19, en diciembre de 2024, venciendo en la final a Olimpia. Con el argentino Vázquez Motagua ganó seis campeonatos.

SEGURIDAD DE LA FINAL DE IDA

La Policía Nacional desplegará un operativo que contará con 500 efectivos para el partido entre Marathón vs Motagua por la ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Nacional. La Policía en conjunto con las autoridades de la Liga Nacional y directivos de los equipos involucrados indicaron que el cierre de las vías principales alrededor del Estadio Morazán está programado para las 4:00 de la tarde. Se dispondrán 10 portones para facilitar el acceso a las instalaciones, y los aficionados podrán ingresar a partir de las 5:45 de la tarde al coloso. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en envases de lata o vidrio con el objetivo de prevenir riesgos que puedan comprometer la seguridad física de los jugadores, cuerpos técnicos y el público en general.

ÁRBITROS

La Comisión Nacional de Arbitraje designó a la cuarteta arbitral que se encargará de impartir justicia para la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El árbitro central del encuentro será el experimentado Nelson Salgado. A Salgado le acompañarán José Espinoza, Elder Oliva y Raúl Castro, mientras el asesor será Vivian Rodríguez y el encargado de la Comisión de Arbitraje, José Franco.

FORMATO DE LA FINAL

El formato de la gran final de la Liga Nacional de Honduras es claro y no deja margen para ventajas deportivas en la serie definitiva. En caso de que Marathón y Motagua finalicen igualados en el marcador global tras los partidos de ida y vuelta, el título no se definirá por posición en la tabla ni por diferencia de goles. Si la igualdad persiste al finalizar los 180 minutos reglamentarios, ambos equipos deberán disputar dos tiempos extras de 15 minutos cada uno para intentar romper el empate y conocer al nuevo campeón del Torneo Clausura 2026. En caso de que la paridad continúe tras los 30 minutos adicionales, el campeonato se decidirá desde el punto penal, en una definición que históricamente ha estado cargada de dramatismo, tensión y emociones para jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

PRECIOS DE BOLETERÍA

Los precios de boletos para la final de ida son: Sector populares 350 lempiras y silla 1500LPS. La directiva espera una masiva presencia de aficionados verdolagas en el coloso sampedrano. El estadio Morazán tiene alrededor de una capacidad para 20 mil aficionados y la directiva de Marathón espera una millonaria recaudación alrededor de 7 millones de lempiras.

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