Marathón resurge en medio de la polémica y entierra el invicto de Motagua

San Pedro Sula, Honduras.

El Marathón se quedó con el 'Clásico de las Emes' tras vencer 1-0 al Motagua en el estadio estadio Francisco Morazán, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Un triunfo de peso para el Monstruo Verde, que además acabó con el invicto del Ciclón Azul. El partido estuvo marcado por la intensidad y el contexto que rodeaba a Marathón, que llegaba en medio de la polémica por señalamientos de indisciplina que dejaron fuera de la convocatoria a varios futbolistas, entre ellos André Orellana, Brayan Moya, Raúl Espinoza, Axel Alvarado y Carlos 'Chuy' Pérez. De ese grupo, únicamente José Aguilera vio acción, en una semana cargada de tensión que terminó encontrando alivio en el resultado.

Desde los primeros minutos, el conjunto verdolaga mostró intención ofensiva. Apenas al minuto 9, Rodrigo de Olivera tuvo la primera clara tras pase de Romario, pero no logró definir con precisión. Motagua respondió con orden y buscó generar peligro, aunque sin claridad en los últimos metros. La insistencia de Marathón tuvo recompensa al minuto 30. En una jugada a balón parado, Alexy Vega ejecutó un tiro libre que, tras un leve desvío en la barrera, terminó colándose en el fondo de la red para decretar el 1-0. Antes, el propio Vega ya había avisado con otro disparo que pasó rozando el poste, confirmando que era el hombre más peligroso del encuentro.

En la segunda mitad, el guion cambió y Motagua adelantó líneas en busca del empate. Odín Ramos estuvo cerca con un remate de primera al inicio del complemento, pero Luis Ortiz respondió con seguridad. Más adelante, el arquero volvió a lucirse ante un potente disparo de Tomás Sorto, manteniendo la ventaja para su equipo. El Ciclón Azul tuvo varias oportunidades claras para igualar el marcador. Al minuto 63, un cabezazo de John Kleber se estrelló en el poste tras un leve desvío de Aguilera. Luego, Óscar Padilla Discua desperdició una opción inmejorable frente al arco, mientras que Jorge Serrano y Román Rubilio Castillo también estuvieron cerca, pero sin puntería. El cierre fue de alto voltaje. Al 87, Motagua sufrió la expulsión del brasileño John Kleber de Oliveira por doble amonestación, complicando aún más su intento de remontada. Aun así, en inferioridad numérica, el equipo azul siguió insistiendo y generó peligro hasta el minuto 90+5, aunque sin lograr romper el cerrojo verdolaga. Marathón supo resistir el asedio en los minutos finales y terminó celebrando una victoria valiosa, tanto por el rival como por el contexto que atravesaba. Motagua, por su parte, pierde el invicto y ahora deberá reponerse rápidamente de cara a su compromiso del domingo frente a su eterno rival.

- FICHA TÉCNICA: