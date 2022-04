Contundente: Manuel Keosseián asegura que encontró un Marathón sin fuerza y con muchas dificultades

Manolo profundizó en la falta de confianza con la que encontró a su plantel, que no es el equipo que pensaba encontrar, sin embargo, el enfatiza que llegó al Monstruo para ser campeón.

LA CONFERENCIA

¿Cómo llega Marathón para el partido contra Victoria?

Estamos preparados para este juego, un partido que es difícil por el momento que atraviesa el rival y el de nosotros. Se da una conjunción de un equipo que está en la parte alta y el de Marathón que está buscando entrar por lo menos al repechaje.

Confiamos en nuestro trabajo y en qué debemos mejorar. Marathón verdaderamente no lo encontré cómo pensaba, tiene jugadores para hacer las cosas bien, pero si no sucede es complicado.

¿Qué le ha faltado a Marathón?

Primero hemos tenido una serie de lesiones permanentemente. desde que llegué han habido cinco o seis lesionados, hoy tenemos tres o cuatro de los cuales eran titulares. Este ha sido un enorme problema. También un equipo que está falto de confianza.

Yo estoy acostumbrado a dirigir equipos aquí (Marathón) con fuerza, con confianza, seguridad en el trabajo y me encontré a un equipo con dificultades que lo ha llevado a estar en la posición que está.

¿A qué se debe que el equipo se encuentre en estas condiciones?

Esto es porque el fútbol es así, yo no puedo profundizar demasiado porque yo no armé este equipo. Sí, soy el responsable, y me hago cargo de todo en el torneo; aunque no inicié yo.

Este es un equipo que debería estar en mejores condiciones, si está así es porque hay varios motivos. En los 10 días que he estado aquí es complicado saber por qué está pasando esto.

¿Puede cambiar la cara del club entrando a liguilla?

Totalmente, pero tenemos que ganar. El partido con Victoria tenemos que ganarlo porque se va achicando el margen de error, los partidos cada vez son menos. Estamos a un punto de estar en zona de clasificación; sin embargo, para esto hay que mejorar mucho.