Diego Vázquez y sus palabras tras rumores que lo colocan en el banquillo del Saprissa

El extécnico del Motagua, el argentino Diego Martín Vázquez y el tico, Justin Campos, son los dos fuertes candidatos para dirigir al Deportivo Saprissa de Costa Rica, luego de que el viernes se hiciera oficial la salida del español Iñaki Alonso, quien no pudo llenar las expectativas.

“La Barbie” se encuentra sin trabajo tras ser despedido hace más de un mes del Motagua donde estuvo ocho años al mando del equipo en el que fue campeón de Liga Nacional cinco veces y en tres ocasiones finalista y subcampeón de la Liga Concacaf.

Es por ello que el argentino Diego Vázquez, (de 50 años) extimonel de Motagua en los últimos años, es uno de los candidatos que el Monstruo Morado ha puesto en la mesa para analizar.

Tras estas noticias, el propio Diego se pronunció y se mostró encantado ante la posibilidad de llegar al banquillo del Saprissa de Costa Rica.

“Algunos periodistas me estuvieron preguntando sobre esa posibilidad, pero directamente no he tenido comunicación con Saprissa”, declaró el argentino en declaraciones al Pie del Deporte de Costa Rica.

Y añadió: ‘’Solamente han sido comentarios, en lo personal hemos estado en finales de Concacaf, estuvimos 8 años y medio en Motagua (Honduras), disputamos como 16 finales, ganamos 6, fue un proceso bastante largo y muy exitoso, me imagino que a partir de ahí sale a relucir mi nombre cuando se da una posibilidad o un equipo se queda sin técnico, siempre es importante estar en la palestra.”

Vázquez no ocultó que le ilusiona llegar a dirigir a la primera división del balompié tico: “Sí me gustaría, de Centroamérica el fútbol de Costa Rica es el más evolucionado, sería un lindo desafío”, indicó.

Cabe recordar que no solo el Saprissa ha buscado a Diego, quien es muy reconocido debido a su gran trayectoria en Honduras.

Hace un año el Municipal y el Xelajú, ambos de Guatemala, se acercaron a él, pero el argentino no aceptó la propuesta, ya que estaba bastante cómodo en los azules.