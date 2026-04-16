Bombazo: Dice adiós al Manchester City tras varios años en el equipo

Mancchester, Inglaterra.

El portugués Bernardo Silva, atacante del Manchester City, confirmó este jueves que se marchará del conjunto inglés a final de temporada, cuando venza su actual contrato.

Bernardo, de 31 años, acumula nueve temporadas en el Manchester City en las que ha ganado seis títulos de la Premier League y una Champions League, entre muchos otros trofeos.

"Cuando llegué hace nueve años, seguía el sueño de un niño pequeño que quería triunfar en la vida y conseguir grandes cosas. Esta ciudad me ha dado mucho más de lo que hubiera pensado. Lo que hemos ganado es un legado que siempre me alegrará el corazón", dijo Bernardo en un comunicado de despedida.