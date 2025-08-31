Luis Santamaría se ilusiona con quedarse con el lateral derecho en la era Rueda

Santamaría se pronunció con respecto a su nivel con su club, si se siente al mismo nivel con el que jugó la Copa Oro , su competencia por la posición de lateral con Andy Najar y cómo ha manejado el hecho de formar parte nuevamente de los planos de Rueda.

En conferencia de prensa, Luis Santamaría , lateral izquierdo que forma parte de la convocatoria de Reinaldo Rueda para afrontar los duelos ante Haití y Nicaragua, brindó declaraciones a los medios.

La Selección Nacional de Honduras ya se encuentra concentrada de cara a sus próximos juegos de la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Estás aquí, donde querías estar luego de la Copa Oro, donde dejaste muy buenas sensaciones, pero todos hemos coincidido en que después de la Copa te ha costado un poco, entre el cambio de club y que no has jugado como lo hacías en tu anterior equipo. En Motagua no ha sido igual. ¿Sentís que llegaste en buen nivel o diferente a cómo llegaste a esa Copa Oro?

—Creo que la selección te da un plus. Todo el mundo trabaja para estar aquí. Ahora que estamos aquí, toca trabajar más fuerte, empezar desde cero. La Copa Oro ya pasó, y este es un nuevo comienzo. Primeramente Dios, lo haré bien”.

Regresa Andy Najar a la Selección. ¿Cómo te sentiste compitiendo por ese puesto con un jugador que ha sido clave en esta selección?

—Muy bien. Creo que es fundamental crecer como persona y también en lo futbolístico. Sabemos que hay detalles que afinar, y, primeramente Dios, seguiré mejorando, sabiendo que tenemos enfrente a un jugador que es un referente. Todo el mundo sabe lo que significa Andy Najar para la Selección”.

¿Levantás la mano para quedarte con esa posición, más allá de que sabemos que no es fácil reemplazar a un futbolista que le ha dado mucho a esta selección en esta eliminatoria?

—Claro, para eso trabajamos. Estar aquí significa mucho. Como les dije, sabemos lo que significa Najar, y primeramente Dios, podemos seguir preparándonos.”

¿Cómo ha tomado esta convocatoria para estas eliminatorias y qué te ha dicho tu familia?

—Agradecido con Dios, agradecido con el profe por la oportunidad. La tomo con la mayor responsabilidad, a trabajar fuerte. Creo que tengo una responsabilidad”.

En lo personal, ¿cómo lleva a esta concentración, quizás tomando en cuenta que no ha tenido la regularidad en Motagua?

—Los desafíos se enfrentan trabajando. Por la gracia de Dios, estamos aquí y toca seguir trabajando. Podemos tener participación o no, pero hay que llegar al club y aprovechar todas las oportunidades para mejorar el nivel.”

¿Qué te dice el profesor Reinaldo Rueda y también los jugadores emblemáticos de la selección?

—Muy bien. El profe es exigente, no hay que bajar los brazos y hay que mantener la humildad. Estoy muy agradecido con él por tomarnos en cuenta.”