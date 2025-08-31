Andy Najar regresa con ilusión a la Selección de Honduras: “Nunca he dejado de creer”

El jugador también se refirió a la motivación que genera ver a compatriotas dar el salto al extranjero y al deseo de que esta eliminatoria sirva como vitrina para otros. Con un mensaje de fe y confianza, Najar pide a la afición no dejar de creer: “Sería triste no clasificar, pero confiamos en Dios que vamos a estar en el Mundial ”.

En su llegada al país para incorporarse al equipo de todos, Najar habla sobre su momento futbolístico, el compromiso del plantel con el profesor Reinaldo Rueda y la importancia de la nueva generación dentro de la bicolor. El lateral destaca que la presencia de jóvenes talentos como Luis Santamaría Crisanto fortalece la competencia interna y garantiza que Honduras siga teniendo opciones de crecimiento y proyección internacional.

Andy Najar vuelve a enfundarse la camiseta de la Selección de Honduras con la ilusión intacta de disputar una nueva Copa del Mundo. El experimentado futbolista reconoce que esta eliminatoria será un reto mayúsculo, pero también una última oportunidad para muchos jugadores de cerrar su ciclo con la 'H' de la mejor manera. “Dependemos de nosotros mismos”, asegura, convencido de que el grupo tiene la capacidad de alcanzar el objetivo.

—¿Cómo te sientes? Hay nuevos llamados, partidos importantes rumbo a la Copa del Mundo.

Todo bien, contento de estar nuevamente con la selección. Venimos con la responsabilidad de encarar esos partidos de la mejor manera y esperamos conseguir los seis puntos.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

—¿Qué sensaciones hay de volver a este proceso eliminatorio ya que has dicho que es el último camino para poder estar en una nueva Copa del Mundo.

Sí, venimos tranquilos. Sabemos que el objetivo está enfrente de nosotros. Dependemos de nosotros mismos, no de nadie. Debemos aprovechar cualquier oportunidad. Sabemos que no va a ser fácil, pero para muchos es la última eliminatoria y esperamos encararla de la mejor manera.

—Andy, personalmente llega en un momento futbolístico muy bueno. ¿Cómo te sentiste previo a estos juegos?

Tranquilo, agradecido con Dios y con mis compañeros de equipo. La confianza que me han dado me ha permitido volver a levantar el nivel que siempre he tratado de demostrar en todos los equipos y en la selección. Venimos motivados y esperamos poder aportar más en estos partidos que son los últimos camino a un Mundial.

—Decía el profesor Reinaldo Rueda: “quiero que me regalen la posibilidad de poder dejar mi profesión e ir a otro Mundial”. ¿Cuánto compromiso les genera eso?

Sabemos lo que representa el profe a nivel mundial y de la experiencia que tiene. Sería lindo poder despedirlo de su gran carrera de la mejor manera, e igualmente muchos de nosotros también despedirnos de la selección con un Mundial.

—¿Qué diferencia crees que hay en esta selección comparada con la última eliminatoria donde fuimos un fracaso, sin partidos ganados? ¿Dónde pasa ahora el objetivo?

Creo que son muchos los nuevos compañeros que hay hoy en la selección. No quedamos muchos de la última eliminatoria. La oportunidad está ahí, dependemos solo de nosotros. El objetivo está al frente y esperamos afrontarlo de la mejor manera para conseguir el pase al Mundial.

—Sabemos que será tu última eliminatoria. ¿Sientes presión o motivación?

Motivación. Siempre me han gustado los retos y esta última oportunidad la tomo con gran motivación. Espero que los compañeros también lo hagan. Eso será importante para estar nuevamente en un Mundial, y para muchos sería la primera vez.

—No estuviste en Copa Oro y Reinaldo Rueda descubrió un lateral derecho, Luis Santamaría Crisanto. ¿Tuviste la oportunidad de verlo y qué te parece?

Creo que todos los que están en la selección están mostrando algo. Tuvo una muy buena Copa Oro y, como jugador joven con futuro por delante, esperamos que lo siga demostrando. Para eso uno se prepara, para tomar las oportunidades cuando el titular no está. Lo ha hecho muy bien y espero que siga mejorando. No creo que porque yo no esté ya sea mi última eliminatoria ni que él se quede con el puesto, todo depende de seguir trabajando con humildad y sacrificio.

—¿Cómo tomas la salida de otros futbolistas al extranjero? Se fue Julián, también Deiby, Quioto y el momento de “Choco” Lozano. ¿Qué opinión te merece?

Uno como jugador trabaja para ir lo más lejos posible. Cuando llega la oportunidad hay que aprovecharla. Julián es joven y sabemos de sus cualidades, esperamos que le vaya muy bien en Portugal. Igual Deivi y Kioto en Arabia, que aprovechen esa oportunidad. Choco también será importante y esta eliminatoria puede ser vitrina para otros que quieren salir.

—¿Cuánto pesarán las ausencias de Denil Maldonado y Kervin Arriaga?

Son jugadores importantes, pero el que los sustituya debe hacerlo de la mejor manera. Para eso uno se prepara cuando no es titular, para aprovechar la oportunidad cuando llega y asumir la responsabilidad.

—¿Por qué creer que se puede llegar al Mundial? ¿Qué mensaje das a la gente que no cree?

Uno como jugador siempre tiene la mentalidad de no dejar de creer en las cosas importantes, en el fútbol y en la vida. Cuando se pierde la fe no se alcanzan los objetivos. Yo he vivido cosas malas y buenas y nunca he dejado de creer. Ahora estoy en un momento muy bueno. A la afición le digo que no deje de creer en nosotros, que sí podemos lograrlo. Confiando en Dios, vamos a estar en el Mundial.

—¿Sientes que sería un fracaso no clasificar tomando en cuenta que no están México, Estados Unidos ni Canadá?

La oportunidad está ahí. Todo depende de nosotros mismos. Sería triste no poder estar en un Mundial, pero confiando en Dios, vamos a lograrlo.