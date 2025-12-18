Palma y Lech Poznan avanzan en Conference League: así se jugarán los playoffs

POLONIA.

La fase de liga de la UEFA Conference League 2025-26 llegó a su fin este jueves tras disputarse la sexta y última jornada, dejando definido el panorama rumbo a la fase eliminatoria del torneo. En total, 24 equipos siguen con vida: ocho ya aseguraron su boleto directo a los octavos de final, mientras que otros 16 deberán disputar los playoffs en febrero con la ilusión de continuar su camino en Europa. La ronda inicial tuvo como dato destacado que solo dos clubes lograron mantenerse invictos tras seis jornadas: el Racing Club de Estrasburgo, líder general con 16 puntos, y el Raków Czestochowa, que finalizó segundo con 14 unidades. Ambos equipos confirmaron su solidez y ya esperan rival en la siguiente instancia.

LOS EQUIPOS CLASIFICADOS A LOS PLAYOFFS

Los clubes ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto avanzaron a la fase de playoffs, donde se jugarán a doble partido uno de los ocho boletos disponibles para los octavos de final. Entre los clasificados destaca la presencia del Lech Poznan, equipo donde milita el futbolista hondureño Luis Palma, quien hoy se falló un penal ante el Sportovní Klub Sigma Olomouc de Chequia.

El conjunto polaco cerró la fase de liga con 10 puntos y una diferencia de goles de +4, suficiente para asegurar su lugar en los playoffs y mantener vivas sus aspiraciones europeas. La actuación del Lech Poznan cobra relevancia no solo por su rendimiento colectivo, sino también por la participación de Palma, quien continúa sumando experiencia en el fútbol del Viejo Continente. Junto al Lech Poznan, los equipos clasificados a playoffs son: Lausanne Sport, Crystal Palace, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia Bialystok, Omonia, Noah, Drita, KuPS, Shkendija, Zrinjski y Sigma Olomouc.

Los playoffs de la Conference League se disputarán los días 19 y 26 de febrero de 2026, en series de ida y vuelta. Los cruces se definirán mediante sorteo el 16 de enero, siguiendo el formato establecido por la UEFA: el 9° y 10° se enfrentarán al 23° y 24°; el 11° y 12° al 21° y 22°; y así sucesivamente. En caso de empate global tras los 180 minutos, la clasificación se decidirá directamente en la tanda de penales.

EQUIPOS CLASIFICADOS A LOS OCTAVOS DE FINAL