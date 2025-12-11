Luis Palma participa en tropiezo del Lech Poznán: se complican en Conference League

Polonia.

Luis Palma sigue ganando terreno en el fútbol de Polonia con la camiseta del Lech Poznán, donde ha encontrado un hueco dentro del 11 titular y es inamovible en el equipo de Niels Frederiksen.

El delantero hondureño fue estelar en el empate como local de los azules 1-1 contra el Mainz de Alemania por la Conference League, donde el catracho continúa sumando minutos en esta cita continental.

Fue precisamente el Lech Poznán que tuvo que venir de atrás para conseguir el empate ya que los alemanes se pusieron en ventaja con gol de Sota Kawasaki al minuto 26.