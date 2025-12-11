Luis Palma participa en tropiezo del Lech Poznán: se complican en Conference League

Luis Palma sigue ganando terreno en el fútbol de Polonia con la camiseta del Lech Poznán, donde ha encontrado un hueco dentro del 11 titular y es inamovible en el equipo de Niels Frederiksen.
El delantero hondureño fue estelar en el empate como local de los azules 1-1 contra el Mainz de Alemania por la Conference League, donde el catracho continúa sumando minutos en esta cita continental.
Fue precisamente el Lech Poznán que tuvo que venir de atrás para conseguir el empate ya que los alemanes se pusieron en ventaja con gol de Sota Kawasaki al minuto 26.
El sueco Mikael Ishak, hombre gol de los polacos, emparejó los cartones al 41' justo antes del descanso, donde el corpulento atacante fue a festejarlo con el hondureño Palma tras su anotación desde el manchón penal.
El ex hombre del Celtic y Olympiacos fue sustituido al minuto 67, pero el marcador no se iba a mover más, pese a que en ese mismo minuto el Mainz se quedó con un hombre menos por la expulsión por doble amarilla del austriaco Nicolás Veratschnig, lo que instó al equipo polaco a meter a toda la artillería para llevarse el partido, lo cual no sucedió.
El Lech Poznán de Luis Palma suma un punto que lo complica porque pierde dos unidades en casa, pero que lo deja aún en puestos de clasificación. El equipo polaco está ubicado en el escalón 20, lugar que da acceso a los dieciseisavos de final, con 7 puntos.
La próxima salida de Luis Palma y su equipo es el 18 de diciembre cuando tengan que viajar a República Checa para medirse al Sigma Olomouc por la sexta jornada de la Conference League, cuyo líder es el Racing Club de Estrasburgo de Francia con 13 unidades.
