Nixon Cruz revela lo que le dijo 'Droopy' y su sueño de salir al extranjero

San Pedro Sula, Honduras.

En una charla exclusiva con Diario LA PRENSA, el atrevido extremo habló del momento que está pasando en su carrera y su ambición por “salir al extranjero lo más rápido posible y jugar en la Selección”, según comentó en una charla con el periodista Mario Jafeth Moreno.

Su estilo ha logrado que los contrincantes lo amenacen con “que no ande haciendo eso, que me van a pegar una patada”, pero el chico de la colonia Honduras de San Pedro Sula hace caso omiso a las palabras y sigue divirtiéndose con el balón.

Tener el coraje para trasladar el fútbol callejero y de barrio, donde se inventa una cocina, un sombrerito o cualquier maniobra para sacarse rivales, a un nivel profesional es una marca registrada de Nixon Cruz , que en su primer torneo con 'La Máquina' ha llamado la atención de propios y extraños.

Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El futbolista aurinegro relató que, a pesar de tener muchos amigos que no eligieron los caminos correctos, él siempre se mantuvo enfocado en lo que quería y sueña con jugar una final con el equipo de sus amores: Real España.

Nixon Cruz también confesó que es su madre la que le hace ver las cosas cuando no tiene una buena actuación en los terrenos de juego: "Lo tomo en cuenta, pero a veces también como que me dice una cosa y yo digo que no es así. Entonces nos ponemos a hablar de la cosa".

Creo que mucho, fíjate, porque te podría decir que como jugué los primeros partidos no tenía la misma seguridad ni el mismo atreverme así. Entonces yo creo que ahora más fluido ya, sale todo normal. No como los primeros partidos, que tenía que adaptarme rápido a lo que estaba pidiendo el profe y así. Entonces ahorita ya todo normal, gracias a Dios.

¿Cuánto ha cambiado desde el partido que debutaste en este momento?

Sí se enojan algunos. Me dicen que no ande haciendo eso, que me van a pegar una patada, pero como uno está jugando no le pongo importancia. Yo me río y más se enojan ellos. El fútbol es para divertirse con responsabilidades.

¿Qué ha sido lo más fuerte que te han dicho?

No, fíjate que si te soy sincero, no. Yo ni les pongo mente a ellos. Incluso hay unos que quieren ponerse a pelear con uno, pero ¿para qué, la verdad?

Cuando los jugadores experimentados te amenazan porque te gusta jugar con ciertos lujos, ¿te da miedo?

Que me callara estaba diciendo, pero como no le paré bola, creo que más se enojaba.

No, no lo escuché. Fíjate que, como el portero de nosotros estaba tirado, entonces yo estaba aburrido y me puse a cantar ahí.

¿Qué te dijo el 'Droopy' Gómez en el partido con Motagua? Lo vi enojado contigo.

No, es lo que me mandan a hacer, es lo que tengo que hacer.

No, sino que me dice que juegue sencillo. A veces sí, a veces no, pero que juegue sencillo y que haga lo más fácil. Eso es lo que más me dice.

Me dice que juegue sencillo, que la pare y la entregue.

Que al rival que se me cruce por enfrente, me lo voy a bailar, sí o sí.

No, la verdad, antes de un partido sí se me cruza por la mente ahí.

¿Siempre piensas antes de los partidos: “voy a hacer esta jugada de fantasía o la otra”?

Es un don que Dios le da a uno y gracias a él lo estoy aprovechando y seguiré de la misma manera.

A vos te caracteriza algo, este fútbol, podemos decirlo así, fútbol de barrio. ¿Cómo se hace para tener el coraje de trasladarlo a un nivel profesional?

Todos trabajamos para el mismo objetivo y hay que trabajar para que las cosas salgan bien. Lo que se habla afuera de la cancha, bueno, va y viene. Como te tiran para arriba, te tiran para abajo, entonces da igual.

¿Cómo haces para que no pese este momento? Porque pareciera que llevas tiempo en estos desafíos.

Yo digo que sí. Creo que aquí estoy bien, aquí me están pasando cosas bonitas. Estoy bien aquí donde estoy.

¿Tomaste la decisión correcta con el Real España? Te lo digo porque hubo muchos equipos que quisieron tenerte.

Yo había pensado que iba a estar en Primera otra vez, pero no que iba a estar donde lo estoy y en el momento que estoy.

¿Te imaginabas que así iba a ser este regreso?

Creo que todos trabajamos para el mismo objetivo. En algún momento ya había pensado que iba a regresar a la Liga Nacional. Solo me queda darle las gracias a Dios por lo lindo que está pasando en mi vida.

¿Cómo estás viviendo todo lo que han sido estos meses con Real España?

¿Ya sentiste que tenes mayor experiencia?

No mayor experiencia como lo decís, sino que adaptarme al juego que el profe pide. Eso es lo que me estaba faltando.

¿Qué significa Jhon Jairo López para ti?

Es muy buen entrenador, muy buena persona. Para qué, toca darle las gracias porque me hizo debutar.

¿Sientes que el camino ha sido rocoso para llegar hasta donde hoy estás?

Fíjate que no ha sido tan difícil que se diga. En algunas partes sí, desde abajo sí, por todo, pero como te explico, voy trabajando y haciendo las cosas bien. Dios lo recompensa a uno.

¿Eres un jugador enfocado?

Yo estoy enfocado en lo mío y en lo que quiero.

¿Eres Real España de verdad o porque estás en Real España decís que eres Real España?

Soy Real España. Mi mamá y mi padrastro siempre me llevaban a los estadios. Casi no nos perdíamos los partidos.

¿Qué partido no olvidas?

No, casi a todos íbamos. Como estaba bien pequeño, no te sabría decir, pero siempre me llevaban.

Sobre vivir en zonas peligrosas, donde un joven puede desviarse del camino, ¿cómo hiciste para que eso no te atrapara?

Donde yo vivo no hay mucha gente así como lo que vos decís. Vivimos en una colonia normal, retirada, pero como dicen, cada quien busca a sus amigos y cada uno sabe con quién anda. “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

¿No tuviste amigos que hoy están en malos pasos?

Sí, sí, tengo un montón. También conozco un montón.

¿Y cómo evitar pegarse a lo malo?

Así como en eso tengo varios amigos que tal vez están en lo que vos dijiste, pero no me dicen ni tomar esto ni lo otro. Al contrario, me cuidan.

¿Y qué te dicen ahora que te ven destacando en el fútbol?

Que no haga cosas malas, que siga el camino en el que estoy.

Con tu edad, ¿cómo tomas que la gente hoy sabe quién es Nixon Cruz?

Es normal, porque hay veces que la gente te tira para arriba y hay gente que también te tira para abajo. Como hablan bien, también hay gente que habla mal. Entonces yo en eso soy bien apartado. No le pongo mucha mente ni atención a lo que dice la gente.

¿Cómo viviste tu primera experiencia en Concacaf?

Creo que fue una linda experiencia. Es la primera vez jugando un torneo internacional y creo que no lo hicimos de la mejor manera. Llegamos a larga distancia y nos quedamos ahí, nos quedamos cortos, pero fue una experiencia muy bonita.

¿Cómo catalogarías tus primeros cuatro o cinco meses en Primera División?

Como te digo, creo que trabajando las recompensas llegan. Trabajé, trabajé y ahorita aquí estoy teniendo las recompensas. Gracias a Dios vine a un equipo que me abrió las puertas y estoy jugando.

¿Para qué está Nixon Cruz?

Trabajando de la manera que estoy trabajando y haciendo las cosas bien como las estoy haciendo, puedo salir al extranjero lo más rápido posible y jugar en la Selección también.

¿Qué tanto te atrae la Selección Nacional?

Creo que estar en la Selección es una bonita experiencia, es una buena vitrina también y no hay otra cosa más bonita que vestir la camisa del país de uno.

En selecciones menores no te ha ido muy bien. No se clasificaron al Mundial Sub-17 ni Sub-20. ¿Por qué?

Creo que nosotros mismos los jugadores, porque buen equipo siempre habíamos tenido, pero a ver qué nos está pasando.

¿Te has puesto una fecha para llegar a la Bicolor?

No, no me he puesto a pensar en nada de eso todavía. Ahora estoy pensando en el equipo y en lo que viene ahorita. Solo en eso.

¿Te ves finalista?

Creo que parejo estamos trabajando y hay que seguir. Primero Dios, ahí vamos a estar.

Estás a dos partidos de vivirlo. ¿Qué representaría eso para ti?

Creo que mucho para todos, porque de donde he venido, de donde vengo trabajando, estar en una final en mi primer torneo en Primera División sería muy lindo.

¿Cuándo te vas a dormir lo sueñas?

No lo sueño, pero sí lo pienso, que va a pasar y que puede pasar.

¿Qué te dices a ti mismo?

Lo pienso, lo pienso. Igual, cuando uno lo piensa y se mete las cosas a la cabeza, posiblemente eso pueda pasar. Estoy trabajando para eso. Primero Dios pueda pasar.

¿Cuál es ese consejo que no olvidas?

“El de mira con quién andas y te diré quién eres”. Siempre me lo dice mi mamá, que me cuide de los amigos y así. No me olvido.

¿Has sido mucho de andar en la calle?

Sí, antes. Pero como te digo, la calle es peligrosa, entonces por eso ahora soy apartado.

¿Y qué te decía tu mamá cuando llegabas a la casa después de perderte todo el día?

Nombe', era put, pero era más pequeño. Ahora cambia la mente, el chip es diferente.

¿Cuál es el apodo más curioso que te dicen?

No me acuerdo de uno. “Orejas” es el que más me dicen.

¿Y siempre tienes buena relación con todos esos amigos con los que has crecido?

Sí, fíjate que sí. La verdad, con todos me llevo bien siempre.

¿No pierdes el suelo?

No, no. ¿Para qué? Siempre humilde.

En cuanto al tema de los padres, ¿eres un hijo que ahora se da todo solo o siempre necesitas el respaldo de tu mamá?

Siempre el respaldo de mi mamá.

¿Cómo palpita ella todo lo que sucede contigo?

Ella se pone alegre por todo lo que he logrado y siempre me pasa aconsejando.

¿La llevas al estadio?

Sí, siempre va a todos los partidos. No falta.

¿Quién es el que te deja ver las cosas cuando no las haces bien en los partidos?

Cuando no hago las cosas bien, mi mamá también. Lo tomo en cuenta, pero a veces también como que me dice una cosa y yo digo que no es así. Entonces nos ponemos a hablar de la cosa.

¿Eres muy de tu ley?

Sí, la verdad. No me gusta que me lleven la contraria.

¿Eres de muchas novias?

No, no. Yo tengo mi novia oficial.

¿El respaldo de la afición cómo lo tomas?

Hace poquito lo había dicho en una entrevista también: que nos apoyen siempre en todo y que creo que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros por este equipo.

¿Tu misión en estos dos partidos cuál es?

Hacerlo de la mejor manera y vernos en la final.

¿A qué jugador de Liga Nacional admira?

No soy mucho, pero de aquí, con los que yo juego, Jhow; de allá de la capital, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez. Pero igual, aquí tenemos casi lo mismo que tienen allá ellos también: Roberto Sorto o Jack Baptiste.

¿No ves mucha diferencia entre los equipos de Tegucigalpa y, pongámoslo así, Real España?

No, fíjate que no. Todos somos parejos, todos vamos a competir por lo mismo. Como ellos tienen jugadores, nosotros también, porque todos vamos a jugar por lo mismo.

¿Internacionalmente a quién admiras?

Me gusta cómo juega Neymar cuando está en su mejor momento, Mbappé, Vinícius también, porque son muy buenos.

¿Cuál es tu mayor virtud en el fútbol?

El uno contra uno, podría decir yo.

Un mensaje para los aficionados

Que gracias por apoyarnos siempre y que siempre vayan al estadio a apoyarnos. Nosotros siempre vamos a dar lo mejor de nosotros por este equipo y, primero Dios, empezando el año podemos quedar campeones.