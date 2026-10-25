Luis Palma se luce en el clásico de Polonia y le da el triunfo al Lech Poznán

Polonia.

"El Bicho" volvió a demostrar que tiene una capacidad especial para aparecer en los momentos decisivos. El hondureño comenzó el compromiso en el banquillo de suplentes, consciente de que debía esperar su oportunidad en un escenario de máxima exigencia. El Lech Poznań visitaba a uno de sus grandes rivales y necesitaba una actuación contundente para salir victorioso de un duelo cargado de historia, intensidad y presión.

Cuando el encuentro parecía encaminado hacia un empate, apareció la magia del hondureño para desatar la euforia de sus compañeros y regalarle a su equipo tres puntos de oro en la lucha por mantenerse en lo más alto de la clasificación.

El futbolista hondureño Luis Palma se vistió de héroe este domingo al marcar un agónico gol que le dio una valiosa victoria al Lech Poznań frente al Legia de Varsovia , en uno de los partidos más importantes y tradicionales del fútbol polaco.

Palma ingresó al terreno de juego al minuto 65 y, aunque tuvo que esperar para convertirse en protagonista, terminó siendo el nombre propio de una noche inolvidable.

El Lech Poznań tomó la ventaja al minuto 56 gracias a Yannick Agnero, quien se encargó de abrir el marcador y alimentar la ilusión de los visitantes. El gol representó un impulso importante para el equipo, que buscaba imponer condiciones en una cancha complicada y llevarse una victoria de enorme valor en el campeonato polaco.

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Sin embargo, el Legia de Varsovia no estaba dispuesto a facilitarle las cosas a su rival. Los locales reaccionaron y consiguieron emparejar el marcador al minuto 74 por medio de Bohdan Viunnyk, devolviéndole la emoción a un encuentro que entró en su tramo decisivo con todo por resolver.

Con el 1-1 en el marcador, los minutos comenzaron a consumirse y la posibilidad de un empate parecía cada vez más cercana. Ambos equipos buscaban el tanto que les permitiera quedarse con la victoria, mientras la tensión aumentaba en un enfrentamiento en el que cada detalle podía marcar la diferencia.

Fue entonces cuando apareció Luis Palma. Al minuto 87, cuando el partido parecía destinado a terminar igualado, el hondureño aprovechó una acción ofensiva para convertirse en el salvador de su equipo.

La jugada del triunfo nació por el costado izquierdo, desde donde llegó un centro que encontró al catracho en el segundo poste. Palma apareció en el lugar indicado, leyó perfectamente la trayectoria del balón y definió para enviarlo al fondo de las redes, firmando el 1-2 definitivo para el Lech Poznań.

El tanto desató una explosión de alegría entre los futbolistas visitantes. Sus compañeros corrieron a abrazar al hondureño, quien celebró con intensidad una anotación que significaba mucho más que un gol: representaba una victoria de enorme importancia en uno de los escenarios más exigentes del fútbol polaco.

Con esta anotación, Luis Palma llegó a dos goles en el campeonato liguero y continúa sumando argumentos para ganarse un mayor protagonismo en el conjunto polaco. Su tanto ante el Legia Varsovia no solo le permitió celebrar a nivel individual, sino que también resultó decisivo para los objetivos colectivos del equipo.

El Lech Poznań alcanzó los 28 puntos después de 11 partidos disputados y se colocó en lo más alto de la clasificación, fortaleciendo sus aspiraciones en la lucha por el título. La victoria adquirió un valor especial por la categoría del rival y por haber llegado en los últimos minutos, cuando el margen para reaccionar era cada vez menor.