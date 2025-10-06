Leonardo Posadas está por primera vez en Honduras: Reencuentro especial y hace petición a Rueda

San Pedro Sula, Honduras.

Leonardo Posadas, nacido en Alemania pero de raíces hondureñas, habló ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales y no ocultó su felicidad previo a ponerse por primera vez la camiseta de la Bicolor. “Me siento muy bien, es mi primera vez aquí en Honduras y estoy muy alegre porque voy a conocer la cultura de mi madre. Alegre de poder unirme a la Selección Nacional”, comenzó diciendo el zaguero central.

La Selección Nacional de Honduras ya está completa de cara a los partidos trascendentales ante Costa Rica y Haití por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Este lunes se incorporaron los últimos legionarios, entre ellos dos de los más esperados por la afición: Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas , ambos procedentes del fútbol alemán y quienes vivirán su primera experiencia con la selección mayor catracha.

Además, confesó que su llamado a la Bicolor en esta fecha FIFA fue recibido con alegría en su familia, especialmente por su madre, quien ha sido clave en la toma de esta decisión de darle el sí a la Selección de Honduras. “Como yo, estaban muy alegres”.

Una de las incógnitas que rodeaba al jugador fue el motivo de la visita que Reinaldo Rueda le hizo en Alemania; ante eso, no dudó en contar lo que vivió con el colombiano. “Él me explicó cómo estaba la situación de la ‘H’, los planes y me dijo que me quería tener aquí”, destapó.

El futbolista también admitió que hubo una posibilidad de unirse antes al equipo nacional, específicamente durante la pasada Copa Oro 2025, pero compromisos con su actual equipo, Hamburgo, se lo impidieron. “Tenía entrenamiento con mi club y por eso no pude venir”, explicó.

A pesar de haber formado parte de selecciones juveniles en Alemania, Leonardo Posadas reveló la razón de unirse a la Selección de Honduras. “Estoy alegre de estar aquí porque es el país de mi madre y es un sueño para mí poder jugar con la Selección de Honduras”, afirmó.

El joven jugador admitió que conoce poco del país y su cultura, ya que esta es su primera visita. “Es la primera vez aquí. Mi madre también, hace 20 años fue la última vez que estuvo aquí, por eso todavía no sé mucho del país”, relató.