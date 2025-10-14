Lavallén habla sobre el duelo ante Real España y el portero titular del derbi

San Pedro Sula, Honduras.

Lavallén charló con La Prensa, reveló el portero que se perfila de titular ante Real España , las sensaciones positivas que tiene de cara al duelo de este miércoles en el Olímpico y, ¿habrá dupla entre Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo ?

La jornada 14 tendrá dos platillos fuertes: Marathón vs Real España y Olimpia vs Motagua. Sin duda, el derbi sampedrano es electrizante y Pablo Lavallén, DT del verde, quiere revancha por lo sucedido en la primera vuelta.

Para la Selección de Honduras culminó su segunda ventana de la Eliminatoria Mundialista, pero los clubes y los hinchas catrachos sonríen con el regreso del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Sensaciones previas al clásico ante Real España: "Bien, contento con el plantel, contento con las condiciones que nos ha brindado el presidente del club, Mario Berríos , la verdad muy a gusto y bueno, contento con el rendimiento de los futbolistas que en definitiva es lo más importante cuando uno viene a dirigir un equipo. Siempre las esperanzas están en que los futbolistas puedan realizar lo que uno siente, lo que uno quiere y bueno, este equipo hasta el momento lo está realizando de buena manera y por eso estamos ahí en el primer puesto del torneo".

¿Enzo Torres o Samudio?

"Vamos a hablarlo seguramente con Samudio, con César, él viene, no ha tenido hasta ahora minutos, creo que hoy tampoco alineaba, así que seguramente vendrá con muchas ganas de jugar, pero dependerá de cómo haya entrenado, cómo vaya soportado el viaje, que no es un viaje tan largo, así que lo hablaremos con él y en 5 o 10 minutos nos pondremos de acuerdo".

¿Cuál es la debilidad que debe aprovechar Marathón?

"Y no te la voy a decir, pero más que buscar la debilidad del rival, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar nuestras habilidades y las cosas que sabemos hacer, tenemos que tratar de llevar el partido al terreno en donde más nos convenga a nosotros y por eso también el Olímpico que es un estadio grande, creo que puede servir para esa situación".

¿Cuánto va a cambiar Marathón respecto al primer juego?

"Porque vimos que Marathón por ahí salió con una línea de 3: "Nosotros no vamos a cambiar, nosotros vamos a seguir como te dije recién, tratando de hacer lo que más nos convenga, jugar el partido con nuestras condiciones de juego, evitar que España se haga fuerte en lo que más les gusta a ellos y nosotros tratamos de llevar el control del partido hacia un juego donde tengamos mucha posesión, control de pelota y donde nosotros decidimos en qué momento tenemos que acelerar, atacar o defender".

¿Veremos la dupla Messiniti y Rubilio Castillo?

"Seguramente en algún momento se verá, Rubilio recién ha tenido dos participaciones, una de titular, el otro día entrando desde la banca, pero bueno, es un jugador muy interesante que permanentemente cuando está en campo te da esa sensación de riesgo y hagan de peligro. Sin duda el equipo está confeccionado por ahí para jugar con un solo 9 en este momento, pero a medida que vayamos avanzando en el torneo iremos buscando las formas de que los dos puedan jugar y que lo lo desde entrada o si no como una variante. Así que tenemos tiempo todavía, quedan 8 partidos si no me equivoco, y seguramente los veremos muchas veces juntos".

Mensaje a la afición verdolaga: "Que los esperamos a todos, que necesitamos que el público verdolaga llene el Olímpico, que vayan en multitud para respaldar al equipo que lo viene haciendo muy bien. Como digo siempre, las victorias sin el aficionado en cancha a veces no tienen el mismo sabor, cuando uno gana y está su público es como que se disfruta el doble".