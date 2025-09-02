Yamal se atrevió a contradecir a Hansi Flick: Polémica en Barcelona

Barcelona, España.

En la rueda de prensa Flick fue consultado sobre la posibilidad de una “Laminedependencia” en el equipo, es decir, una dependencia excesiva de las actuaciones de Lamine Yamal . Flick negó esta acusación y mencionó a otros jugadores claves como Pedri, Raphinha o Frenkie De Jong.

El entrenador del FC Barcelona , Hansi Flick , no ocultó su insatisfacción tras el empate 1-1 ante Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas , un resultado que dejó al equipo catalán alejado temporalmente de la cima de LaLiga .

Además, insistió en los valores colectivos y la necesidad de evitar que los individualismos perjudiquen al grupo: “El año pasado jugamos y trabajamos como equipo y lo más importante es que no haya egos porque esto mata al éxito del equipo”, indicó.

Las palabras del entrenador resonaron en el vestuario del FC Barcelona y pronto recibieron respuesta por parte del propio Lamine Yamal, quien fue entrevistado por RTVE.

El joven extremo expresó su visión sobre el toque de atención de Hansi Flick relativo a los egos dentro del plantel: “Eso es lo que piensa cada uno, después de un empate sale de estar caliente, al final hay que ganar, pero no creo que tenga nada que ver”, señaló Yamal.

Lamine le restó importancia a una posible crisis interna: “Hemos sacado siete puntos de nueve en campos muy difíciles, que eso la gente no lo cuenta”, mencionó.

“No hemos jugado en nuestro campo aún, solo fuera. No creo que tenga que ver con nada de eso, tiene que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos. Tiene razón en que tuvimos muchos fallos, pero puede pasar. Hay que recuperar cuanto antes el nivel y estar preparados para el siguiente partido”, sentenció.