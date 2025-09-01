  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción

Una de las leyendas más recordadas del FC Barcelona, ​​se enfrenta actualmente a una de las etapas más difíciles de su vida fuera de las canchas.

  • 01 de septiembre de 2025 a las 10:16 -
  • Marcos Roque
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
1 de 15

Una leyenda del FC Barcelona enfrenta graves acusaciones fuera de las canchas.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
2 de 15

Samuel Eto’o, leyenda del FC Barcelona, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera fuera del campo, enfrentando serias acusaciones de corrupción y fraude.

 Marcos Roque
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
3 de 15

El exdelantero camerunés, ídolo azulgrana, brilló en la era dorada del Barça, con quien conquistó múltiples títulos, incluida la UEFA Champions League.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
4 de 15

Hoy, sin embargo, su nombre se encuentra envuelto en polémicas, ya que enfrenta cargos durante su gestión como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
5 de 15

La situación ha escalado tanto que las elecciones dentro del organismo han sido suspendidas, en medio del escándalo que sacude al fútbol camerunés.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
6 de 15

Cabe destacar que Eto’o no solo triunfó con el Barça, también fue clave en la histórica temporada del Inter de Milán que conquistó el triplete en 2010.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
7 de 15

Eto’o asumió como presidente de la Federación Camerunesa en diciembre de 2021, generando grandes expectativas por su legado deportivo.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
8 de 15

No obstante, su mandato ha estado rodeado de controversia, y actualmente enfrenta denuncias por actos de corrupción y manejo irregular de fondos.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
9 de 15

Medios internacionales aseguran que está vinculado al presunto amaño de partidos en ligas inferiores, aprovechando su posición de poder.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
10 de 15

El escándalo ha cobrado relevancia mundial, dada la figura mediática de Eto’o y lo que representa para el fútbol africano e internacional.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
11 de 15

Se alega que hubo manipulación en la segunda y tercera división de Camerún, lo que ha puesto en entredicho la transparencia del torneo local.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
12 de 15

Además, informes apuntan a una posible desviación de 2,5 millones de dólares hacia cuentas personales privadas.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
13 de 15

Las acusaciones también incluyen supuesta manipulación de decisiones arbitrales y suspensiones para mantener el control absoluto de la federación.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
14 de 15

Por su parte, Eto’o ha negado rotundamente todas las acusaciones, asegurando que se trata de una campaña en su contra.
Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción
15 de 15

El futuro del exfutbolista y del fútbol camerunés está en juego. Las investigaciones continúan y las consecuencias podrían ser graves.
Cargar más fotos