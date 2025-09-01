Excompañero de Messi y campeón de Champions, ahora bajo la lupa por corrupción

Una leyenda del FC Barcelona enfrenta graves acusaciones fuera de las canchas.
Samuel Eto’o, leyenda del FC Barcelona, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera fuera del campo, enfrentando serias acusaciones de corrupción y fraude.
El exdelantero camerunés, ídolo azulgrana, brilló en la era dorada del Barça, con quien conquistó múltiples títulos, incluida la UEFA Champions League.
Hoy, sin embargo, su nombre se encuentra envuelto en polémicas, ya que enfrenta cargos durante su gestión como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol.
La situación ha escalado tanto que las elecciones dentro del organismo han sido suspendidas, en medio del escándalo que sacude al fútbol camerunés.
Cabe destacar que Eto’o no solo triunfó con el Barça, también fue clave en la histórica temporada del Inter de Milán que conquistó el triplete en 2010.
Eto’o asumió como presidente de la Federación Camerunesa en diciembre de 2021, generando grandes expectativas por su legado deportivo.
No obstante, su mandato ha estado rodeado de controversia, y actualmente enfrenta denuncias por actos de corrupción y manejo irregular de fondos.
Medios internacionales aseguran que está vinculado al presunto amaño de partidos en ligas inferiores, aprovechando su posición de poder.
El escándalo ha cobrado relevancia mundial, dada la figura mediática de Eto’o y lo que representa para el fútbol africano e internacional.
Se alega que hubo manipulación en la segunda y tercera división de Camerún, lo que ha puesto en entredicho la transparencia del torneo local.
Además, informes apuntan a una posible desviación de 2,5 millones de dólares hacia cuentas personales privadas.
Las acusaciones también incluyen supuesta manipulación de decisiones arbitrales y suspensiones para mantener el control absoluto de la federación.
Por su parte, Eto’o ha negado rotundamente todas las acusaciones, asegurando que se trata de una campaña en su contra.
El futuro del exfutbolista y del fútbol camerunés está en juego. Las investigaciones continúan y las consecuencias podrían ser graves.