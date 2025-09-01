  1. Inicio
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo

En las últimas horas, ha comenzado a circular con fuerza un rumor que ha sorprendido a muchos sobre Lamine y su novia.

  01 de septiembre de 2025 a las 16:28
  Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
1 de 15

¿Se acabó el amor? Lamine Yamal y Nicki Nicole han sido protagonistas de una de las historias más comentadas del año, pero todo podría haber cambiado.
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
2 de 15

En los últimos meses, el nombre de Lamine Yamal ha acaparado portadas y titulares en medios deportivos y de entretenimiento.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
3 de 15

El joven jugador del FC Barcelona no solo destaca por su talento en el campo, sino también por su vida personal, que ha generado tanto admiración como controversia.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
4 de 15

El pasado 13 de julio, Lamine celebró su mayoría de edad con una fiesta privada, evento que desató una de las polémicas del año.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
5 de 15

A la fiesta asistieron con enanismo y no fue bien recibida por algunos aficionados, generando críticas en redes sociales.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
6 de 15

Entre los asistentes se encontraba la cantante argentina Nicki Nicole, cuya presencia no pasó desapercibida.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
7 de 15

Desde ese momento, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Lamine y Nicki Nicole.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
8 de 15

La cantante fue vista en el estadio durante el Trofeo Joan Gamper, acompañando al entorno cercano de Lamine.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
9 de 15

Nicki Nicole compartió el partido con amigos del futbolista, lo que intensificó las especulaciones.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
10 de 15

Semanas después, ambos fueron vistos caminando por las calles de Mónaco, compartiendo tiempo juntos con naturalidad.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
11 de 15

La relación se hizo prácticamente oficial el 25 de agosto, cuando Lamine compartió historias junto a Nicki Nicole en su cumpleaños.
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
12 de 15

En las imágenes publicadas, se les vio juntos y felices, rodeados de rosas, lo que fue tomado como una confirmación tácita.
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
13 de 15

En las últimas horas, el Diario Marca informó sobre una posible crisis sentimental entre el futbolista y la cantante.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
14 de 15

Según el medio, un usuario de la red social X notó que Lamine habría eliminado una foto donde aparecía con Nicki Nicole.

 Marcos Roque
¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo
15 de 15

Aunque los fans defienden al jugador diciendo que la imagen podría haber sido editada con IA, ni Lamine ni Nicki han confirmado una ruptura.

 Marcos Roque
