¿Crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole? Acción del jugador causa revuelo

¿Se acabó el amor? Lamine Yamal y Nicki Nicole han sido protagonistas de una de las historias más comentadas del año, pero todo podría haber cambiado.
En los últimos meses, el nombre de Lamine Yamal ha acaparado portadas y titulares en medios deportivos y de entretenimiento.
El joven jugador del FC Barcelona no solo destaca por su talento en el campo, sino también por su vida personal, que ha generado tanto admiración como controversia.
El pasado 13 de julio, Lamine celebró su mayoría de edad con una fiesta privada, evento que desató una de las polémicas del año.
A la fiesta asistieron con enanismo y no fue bien recibida por algunos aficionados, generando críticas en redes sociales.
Entre los asistentes se encontraba la cantante argentina Nicki Nicole, cuya presencia no pasó desapercibida.
Desde ese momento, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Lamine y Nicki Nicole.
La cantante fue vista en el estadio durante el Trofeo Joan Gamper, acompañando al entorno cercano de Lamine.
Nicki Nicole compartió el partido con amigos del futbolista, lo que intensificó las especulaciones.
Semanas después, ambos fueron vistos caminando por las calles de Mónaco, compartiendo tiempo juntos con naturalidad.
La relación se hizo prácticamente oficial el 25 de agosto, cuando Lamine compartió historias junto a Nicki Nicole en su cumpleaños.
En las imágenes publicadas, se les vio juntos y felices, rodeados de rosas, lo que fue tomado como una confirmación tácita.
En las últimas horas, el Diario Marca informó sobre una posible crisis sentimental entre el futbolista y la cantante.
Según el medio, un usuario de la red social X notó que Lamine habría eliminado una foto donde aparecía con Nicki Nicole.
Aunque los fans defienden al jugador diciendo que la imagen podría haber sido editada con IA, ni Lamine ni Nicki han confirmado una ruptura.