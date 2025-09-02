¿Por qué Hansi Flick dejó Barcelona? El informe culé explica su paso a Madrid

El Barcelona se entrenó este martes sin su técnico, el alemán Hansi Flick , que asistió al encuentro del comité técnico de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y con sólo siete jugadores del primer equipo debido a la ausencia de los futbolistas internacionales.

En la sesión matinal celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se ausentaron los jugadores que están concentrados con sus respectivas selecciones para disputar los partidos de clasificación al Mundial 2026 .

De esta manera, Alejandro Balde, Eric García, Marc Casadó, Wojciech Szczesny, Joan García, Marc Bernal y Gerard Martín fueron los únicos futbolistas con ficha del primer equipo que se ejercitaron este martes en Sant Joan Despí junto a los jugadores del Barça Atlètic Jofre, Dro, Toni y Guille Fernández, habituales en los entrenamientos.