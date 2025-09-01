  1. Inicio
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti

Neymar ha salido al paso de las declaraciones del técnico Ancelotti, asegurando que su ausencia en la última convocatoria no se debió a problemas físicos.

  • 01 de septiembre de 2025 a las 14:31 -
  • Marcos Roque
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
1 de 15

Neymar continúa siendo protagonista en el mundo del fútbol, no solo por su talento en la cancha, sino también por las constantes polémicas que lo rodean.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
2 de 15

Desde su regreso al Santos de Brasil, el delantero ha estado en el centro de la atención mediática, generando controversias dentro y fuera del campo.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
3 de 15

Hace unas semanas, el brasileño fue duramente criticado tras enfrentarse con un aficionado del Santos luego de una dolorosa derrota del equipo.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
4 de 15

El presente del Santos no es alentador: en las últimas jornadas ha cosechado resultados negativos, incluyendo algunas goleadas que encendieron las alarmas.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
5 de 15

Es importante recordar que el actual técnico de la 'canarinha' es Carlo Ancelotti, reconocido por su paso exitoso por clubes como el Real Madrid.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
6 de 15

Uno de los temas que más revuelo ha causado recientemente fue su ausencia en la convocatoria de la Selección de Brasil.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
7 de 15

El pasado domingo por la noche, Santos se midió ante Fluminense, y tras el partido, Neymar habló con la prensa sobre su situación actual.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
8 de 15

“Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, declaró el brasileño.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
9 de 15

“Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, detalló.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
10 de 15

Diversos medios interpretaron sus declaraciones como una crítica indirecta hacia Ancelotti, lo que ha encendido aún más el debate.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
11 de 15

Cabe destacar que el estratega italiano había argumentado que la ausencia de Neymar se debía a su historial de lesiones y problemas físicos.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
12 de 15

“Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen: todo el cuerpo técnico, la selección, los aficionados de Brasil. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
13 de 15

A pesar de la controversia, Neymar dejó claro que mantiene su compromiso con la selección brasileña y que seguirá apoyando desde fuera.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
14 de 15

“Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”.
Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti
15 de 15
