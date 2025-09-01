Neymar rompe el silencio y contradice a Carlo Ancelotti

Neymar continúa siendo protagonista en el mundo del fútbol, no solo por su talento en la cancha, sino también por las constantes polémicas que lo rodean.
Desde su regreso al Santos de Brasil, el delantero ha estado en el centro de la atención mediática, generando controversias dentro y fuera del campo.
Hace unas semanas, el brasileño fue duramente criticado tras enfrentarse con un aficionado del Santos luego de una dolorosa derrota del equipo.
El presente del Santos no es alentador: en las últimas jornadas ha cosechado resultados negativos, incluyendo algunas goleadas que encendieron las alarmas.
Es importante recordar que el actual técnico de la 'canarinha' es Carlo Ancelotti, reconocido por su paso exitoso por clubes como el Real Madrid.
Uno de los temas que más revuelo ha causado recientemente fue su ausencia en la convocatoria de la Selección de Brasil.
El pasado domingo por la noche, Santos se midió ante Fluminense, y tras el partido, Neymar habló con la prensa sobre su situación actual.
“Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, declaró el brasileño.
“Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, detalló.
Diversos medios interpretaron sus declaraciones como una crítica indirecta hacia Ancelotti, lo que ha encendido aún más el debate.
Cabe destacar que el estratega italiano había argumentado que la ausencia de Neymar se debía a su historial de lesiones y problemas físicos.
“Neymar no está. Tuvo un pequeño problema la semana pasada. No es un futbolista al que necesitemos probar. Todos lo conocen: todo el cuerpo técnico, la selección, los aficionados de Brasil. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección a rendir al máximo en el Mundial”.
A pesar de la controversia, Neymar dejó claro que mantiene su compromiso con la selección brasileña y que seguirá apoyando desde fuera.
“Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”.