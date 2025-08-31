Lamine Yamal sorprende con enorme confesión: "Tengo que estar mejor"

Barcelona, España.

Autor del gol frente al Rayo Vallecano, lamentó el empate cosechado este domingo ante el equipo madrileño y aseguró que les "faltó intensidad", algo que "deben aprender" para mejorar en futuros partidos.

El FC Barcelona no pasó del empate 1-1 en su visita al Estadio de Vallecas y uno de los protagonistas del encuentro, Lamine Yamal, analizó el resultado con un tono de clara autocrítica.

El Barcelona, con la actuación destacada de su portero, Joan García, que salvó a su equipo con sus paradas, sumó un punto en Vallecas (1-1) ante el Rayo, que supo reponerse al tanto inicial de Lamine Yamal para igualar en la segunda parte por medio de Fran Pérez.

"Al final es un campo muy difícil pero nos ha faltado intensidad. Hay que aprender de esto y después del parón volver con la intensidad que teníamos el año pasado y ganar todo lo posible", dijo Lamine Yamal, en declaraciones a DAZN.

Yamal sorprendió al confesar que no está en su mejor nivel: "Creo que puedo estar mejor, no estoy en mi mejor nivel. Las estadísticas son buenas pero tengo que estar mejor", reveló.

Sobre el penalti marcado, y del que fue protagonista al ser derribado dentro del área por Pep Chavarría, dijo que lo tiró al verse "con confianza". "Si me dan la confianza yo los voy a chutar", subrayó.