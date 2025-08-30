Lamine Yamal lo pidió para ser titular y Flick prepara un plan especial para él

En la antesala del encuentro, la prensa catalana ha revelado un interesante detalle que confirma el peso creciente de Lamine Yamal dentro del vestuario culé.
El FC Barcelona se prepara para disputar este domingo la tercera jornada de LaLiga, en la que visitará al Rayo Vallecano.
Según dichas informaciones, Yamal habría mantenido una conversación directa con el entrenador Hansi Flick sobre la posible alineación titular para el duelo en Vallecas.
Lamine, convertido en la gran estrella del Barça con apenas 18 años, tiene claro que Dani Olmo debe ser parte importante de la formación titular y así se lo hizo saber al entrenador alemán.
Según desvela El Nacional de Cataluña, Yamal se siente especialmente cómodo jugando en ataque con Olmo, ya que han forjado una gran conexión desde que comparten camerino en la selección española.
Esa amistad entre ambos futbolistas se ha intensificado en los entrenamientos del Barcelona y los primeros partidos oficiales, por lo que Lamine le sugiere a Flick que Olmo sea más habitual en las alineaciones.
"La petición de Yamal no ha caído en saco roto. Hansi Flick, consciente de que Dani Olmo es un futbolista capaz de elevar el nivel creativo del equipo, ya trabaja en un plan especial para blindar su físico y darle continuidad en la temporada 2025-26", señala el citado medio.
El fichaje de Olmo hace poco más de un año generó una gran expectación. Su técnica, movilidad y capacidad para encontrar espacios entre líneas lo convierten en un jugador ideal para el modelo de juego blaugrana.
Cuando se encuentra en óptimas condiciones, la conexión de Olmo con Lamine abre escenarios ofensivos muy difíciles de frenar para los rivales, algo que el entrenador viene detectando desde la campaña anterior.
Sin embargo, su gran problema han sido las lesiones. En su primera temporada, Dani Olmo sufrió varias interrupciones que le impidieron asentarse como titular indiscutible. Esa irregularidad encendió algunas dudas, aunque dentro del vestuario siempre se ha mantenido la convicción de que es futbolista diferencial.
Flick no quiere que se repita la historia del curso pasado. Su cuerpo técnico ha diseñado un plan específico de preparación física para Olmo, con el fin de evitar sobrecargas musculares y garantizarle una continuidad que le permita rendir al máximo nivel.
La idea pasa por dosificar sus minutos en ciertos tramos de la temporada y contar con rotaciones que eviten que llegue muy exigido a los partidos claves. Flick sabe que Olmo puede ser un arma determinante para el Barça en todas las competiciones.
La figura de Lamine resulta fundamental en todo este contexto. El extremo transmitió al DT lo cómodo que se siente jugando con Olmo, tanto por la fluidez en las combinaciones como por la capacidad de su compañero para atraer rivales y liberar espacios en banda.
Para un futbolista con tanta incidencia como Lamine, tener socios de ese nivel en ataque es clave. Flick, siempre atento a escuchar a sus jugadores, entiende que potenciar esta sociedad puede marcar diferencias en los momentos decisivos de la temporada.
El Barça se prepara para un calendario exigente: Liga, Copa y Champions en el horizonte. En ese camino, el rol de Dani Olmo será cada vez más relevante. Si las lesiones lo respetan, está llamado a ser una pieza estructural del 11 titular de Flick.
El volante español cuenta con el respaldo de Lamine Yamal y ahora todo depende de que el plan diseñado por el cuerpo técnico funcione y Olmo pueda tener la regularidad que el Barça necesita.