¿Qué dicen en Fenafuth?

Gerardo Ramos, director administrativo de la Fenafuth, confesó hace unos días en una charla con Diario LA PRENSA que el jugador todavía tiene posibilidades de ser convocado con Honduras.

‘‘En las selecciones menores no hay problema que un jugador pueda cambiar de Federación o selección, la dificultad sería que se tratara de una selección mayor, porque no habría marcha atrás’’, aseguró el directivo.

‘‘El tema no pasa porque la Federación haya dejado de hacer gestiones, por el contrario, insisto en que ha prevalecido un diálogo fluido con Maynor y su esposa y nunca me han dicho que no. Me han dicho que su hijo tendría que pensarlo muy bien, y creo que todos estamos consientes que, además del pasaporte hondureño, tiene dos más de países de primer mundo (Estados Unidos Inglaterra), pero nunca me han dicho que no’’, dijo Ramos.