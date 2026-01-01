Salen a la luz nuevos detalles del caso de Camila Mendoza Olmos

Tras varios días de intensa búsqueda, autoridades de Texas, Estados Unidos, confirmaron este miércoles 31 de diciembre que el cuerpo encontrado en las cercanías de una vivienda en el condado de Bexar pertenece a Camila Mendoza Olmos, una jovencita de apenas 19 años. ¿Qué se sabe sobre su caso?
Mendoza había desaparecido el 24 de diciembre tras salir de su casa a dar su acostumbrado paseo matutino.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff, los restos fueron encontrados a pocos cientos de metros de su casa durante una nueva búsqueda en una zona de campo abierto que ya había sido revisada anteriormente.
El sheriff Javier Salazar explicó que, debido a la vegetación densa del sector, se decidió inspeccionar nuevamente el área perteneciente a una empresa local de materiales de jardinería y ahí el hallazgo ocurrió apenas minutos después de iniciar el operativo.
Las autoridades informaron que no se encontraron indicios de un acto criminal en la escena, por lo que la muerte fue determinada como autoinfligida.
Cerca del lugar también fue localizada un arma de fuego, la cual está siendo analizada como parte de la investigación.
Durante los días posteriores a la desaparición, decenas de voluntarios se sumaron a la búsqueda, mientras que agencias como el FBI colaboraron con las autoridades. La joven había sido vista por última vez la mañana de Nochebuena, captada por cámaras de seguridad del vecindario y posteriormente por una cámara vehicular caminando sola por una avenida cercana.
Familiares indicaron que Camila dejó en casa su teléfono celular, una tableta y su vehículo, lo que dificultó el rastreo de sus movimientos.
La desaparición activó una alerta CLEAR, utilizada en Texas cuando se considera que una persona está en riesgo, la cual fue desactivada tras el hallazgo.
“Pensé que la iba a encontrar como otras veces, caminando, y que volveríamos juntas a casa”, dijo Rosario Olmos, madre de la jovencita.
"El médico forense concluyó que la causa de muerte fue una herida de bala en la cabeza", informó la oficina del médico forense local.
Javier Salazar, el sheriff del condado de Bexar, había dicho que Mendoza padecía depresión.