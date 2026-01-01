  1. Inicio
Así lució la farándula hondureña para recibir el 2026

Así recibieron las personalidades de la farándula el Año Nuevo.

Así lució la farándula hondureña para recibir el 2026
1 de 22

Presentadores, influencers, tiktokers y artistas; lucieron sus mejores atuendos para recibir este 2026.

2 de 22

La influencer Ana Alvarado.

3 de 22

La presentadora Kennia Mondragón.

4 de 22

El presentador Ricardo Stouth.

5 de 22

La influencer Malena Maradiaga.

6 de 22

La tiktoker La Bicha Catracha.

7 de 22

El influecer Joao Ferreira.

8 de 22

JD de Los Hijos de Morazán.

9 de 22

La tiktoker Nicky Escobar.

10 de 22

El influencer Supremo y su madre.

11 de 22

La periodista Nirvana Velásquez y su familia.

12 de 22

El influencer Saúl Fox "La More".
13 de 22

El tiktoker Davis Flow.
14 de 22

La tiktoker Paty Burgos.

15 de 22

El tiktoker Dan López.
16 de 22

El presentador Allan Paul Carranza.

17 de 22

La periodista Suly Cálix y su familia.

18 de 22

El presentador Jeffry Rodríguez y sus hijos.
19 de 22

El influencer Faco Rivera.

20 de 22

La presentadora Cesia Mejía.

21 de 22

La presentadora Carolina Lanza.
22 de 22

La presentadora Elsa Oseguera.

