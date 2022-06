Nace movimiento para crear un cambio para la Fenafuth

Pero, ¿esta propuesta es solo una idea o una realidad? Cuando Tilguath ha nombrado a exjugadores como Amado Guevara, Astor Henríquez, Gerson Vásquez, Mario Berrios, Luis Guifarro, Osmán Chávez, Tyson Núñez y Marvin Chávez ; varios de ellos han salido al paso para aclarar que no están dentro de este movimiento; el resto tampoco ha confirmado su participación.

Tilguath recién había hablado con don Samuel García quien también es empresario de construcción, y que le ha pedido seriedad en el asunto si es que en realidad quieren llevar a cabo la postulación para la presidencia.

El dirigente pide a Reynaldo los nombres de los exfutbolistas que formarían parte del movimiento, tanto en el lado administrativo y campo-técnico, es decir, el área de scouting futbolístico.

Tilguath mencionó con ilusión la pronta inclusión de Amado, así como la ayuda de Astor en la administración, pero, ¿ellos qué han dicho?

“Tilguath me llamó el miércoles. Como exjugador y referente de la Selección, estoy dispuesto a escuchar para mejorar nuestro fútbol. Me comentó de la idea que tiene, pero asegurar que yo y Carlos Pavón somos, o seremos, parte de esta comitiva, no es cierto”, dijo Amado Guevara.

Sépalo

Cuatro años es el periodo que dura cada Comité Ejecutivo de Fenafuth y el actual viene desde el interinato que dejó FIFA en 2015 hasta que se hicieron elecciones en 2019.