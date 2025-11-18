Keylor evita el gol de Andy Najar y mantiene a Costa Rica con vida

San Jose, Costa Rica.

Costa Rica y Honduras se enfrentan en el estadio Nacional de San José en la y última jornada del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf, en un partido que definirá el pase directo al Mundial 2026. Hasta el momento, el primer tiempo concluye con un empate 0-0, resultado que no beneficia a ninguna de las dos selecciones.

La Bicolor ha tenido oportunidades importantes para abrir el marcador, destacando la de Andy Najar al minuto 46. El jugador hondureño realizó un potente remate dentro del área que fue detenido de manera magistral por Keylor Navas , manteniendo la portería costarricense en cero. Este disparo representa la segunda ocasión clara de gol para Honduras en el encuentro.

Por su parte, Costa Rica ha buscado generar peligro en el área rival, aunque no ha logrado concretar sus llegadas. La tica depende de un triunfo en casa para mantener vivas sus esperanzas de clasificación directa al Mundial, haciendo de este duelo una batalla de estrategias y nervios.