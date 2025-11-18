  1. Inicio
Modelos, periodistas y una exMiss: las bellas chicas del Costa Rica vs Honduras

El duelo previo fue con las bellas ticas y catrachas que robaron suspiros en el estadio Nacional de San José.

Modelos, periodistas y una exMiss: las bellas chicas del Costa Rica vs Honduras
1 de 22

Ellas son las hermosas chicas que engalanan el partido entre Costa Rica y Honduras en San José por la última jornada e las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

 FOTOS: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala
2 de 22

Una linda aficionada hondureña que llegó desde temprano al Estadio Nacional de Costa Rica.
3 de 22

Esta hermosa pelirroja cautivó en la previa del partido entre Costa Rica y Honduras.
4 de 22

Una linda chica edecán que llegó al estadio Nacional de Costa Rica para el partido contra Honduras.
5 de 22

La belleza de la mujer tica dijo presente en la previa del partido Costa Rica vs Honduras.
6 de 22

Otra hermosa chica edecán que llegó temprano al estadio Nacional de San José, Costa Rica.
7 de 22

La bella chelita robó miradas a su llegada al estadio Nacional de San José, Costa Rica.
8 de 22

Ella también cautivó a todos a su llegada al estadio de Costa Rica para el partido contra Honduras.
9 de 22

Hermosa costarricense que cautivó en la previa del partido Costa Rica vs Honduras.
10 de 22

La hermosa Cecilia Rossell, modelo y exMiss Honduras, ahora trabaja como periodista deportiva y está en Costa Rica dando cobertura a la Selección de Honduras.
11 de 22

Esta sexy chica robó miradas a su llegada al estadio Nacional de San José, Costa Rica.
12 de 22

Esta bella rubia fue sensación en la previa del partido entre Costa Rica y Honduras en el estadio Nacional de San José.
13 de 22

La chica costarricense llamó la atención de muchos a su llegada al estadio Nacional de San José, Costa Rica.
14 de 22

La bella modelo robó muchos suspiros en el estadio Nacional de San José previo al partido Costa Rica vs Honduras.
15 de 22

Ella posó con su hermosa sonrisa para el lente de Diario La Prensa. ¡Belleza!
16 de 22

Las mujeres ticas son hermosas y lo demostraron en la previa del partido Costa Rica vs Honduras.
17 de 22

La hermosa Daniela Hernández, esposa de Carlos Pineda, y su madre llegaron a Costa Rica para apoyar al jugador y la Selección de Honduras.
18 de 22

La bella periodista hondureña Emma Ramos, de Todo Deportes, cautivó en la previa del partido en Costa Rica.
19 de 22

Otra hermosa chica edecán que posó muy agradable para el lente de Diario La Prensa.
20 de 22

Otra bella aficionada costarricense que llegó temprano al estadio Nacional de San José, Costa Rica.
21 de 22

Ella robó miradas a su llegada al estadio Nacional de San José, Costa Rica.
22 de 22

Muchas bellas chicas costarricenses se han hecho presentes en el estadio Nacional de San José, Costa Rica.
