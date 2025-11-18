Alemán sorprendió a la "H" y ambientazo previo al duelo Costa Rica–Honduras

El ambiente ya empezó a encenderse en las afueras del estadio, donde la afición llegó con banderas, tambores y toda la energía para vivir un duelo inolvidable.
Honduras y Costa Rica están a pocas horas de disputar su último partido de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. ¡La tensión está al máximo!
Los aficionados catrachos no dejaron sola a su selección y desde tempranas horas comenzaron a llegar al Estadio Nacional de Costa Rica.
Esta gran familia posó para la lente de la prensa, regalando una foto llena de orgullo, unidad y color.
Este grupo de hondureños dejó claro su amor por la Selección; uno de ellos incluso lució una peluca con los colores de la bandera de Honduras.
Hasta los vendedores ambulantes se hicieron presentes en los alrededores del Estadio Nacional de Costa Rica, sumándose al ambiente festivo.
Este hondureño llevó una pancarta con un mensaje especial para toda la afición: “Catrachos, subámonos al barco, ¡elijo creer!”.
Esta catracha posó para la cámara de Diario La Prensa sosteniendo con orgullo la bandera de Honduras.
Estos tres catrachos llegaron uniformados con la misma camiseta de la Selección. ¡VAMOS HONDURAAAAS!
Esta aficionada tica también posó para la lente, esta vez luciendo la bandera de Costa Rica con una gran sonrisa.
Luego de las fotografías, nuestro periodista Carlos Castellano tuvo la oportunidad de entrevistarla para conocer sus expectativas del partido.
Este aficionado tico dramatizó el ambiente previo al duelo Costa Rica vs Honduras, llevando TV, maleta y bombo. ¡Un personaje total!
Una de las curiosidades de la previa fue la presencia del alemán Christopher Rocholl, gran amigo de Rueda y asesor clave en la clasificación de Honduras al Mundial de 2010.
Este aficionado costarricense llamó la atención con una peluca muy llamativa con los colores de la bandera tica. ¡Imposible no verlo!
Esta linda hondureña demostró que la belleza catracha también dijo presente en esta gran cita futbolera.
¡UFFFF! Otra hermosa chica fue captada por el lente de Diario La Prensa. Sin duda alguna, el estadio estuvo repleto de bellezas.