Kevin Mejía vuelve a brillar y clasifica a los Juegos Panamericanos Lima 2027

La lucha olímpica hondureña continúa cosechando éxitos de cara al próximo ciclo continental. Kevin Mejía, una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional, ha sellado oficialmente su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 .

Su actuación en el torneo clasificatorio internacional no solo le otorgó el pase a la justa deportiva, sino que reafirmó su estatus como uno de los atletas más dominantes de la región en su especialidad.

El camino de Mejía hacia la clasificación fue una exhibición de técnica y autoridad sobre el colchón. En su primer enfrentamiento, el luchador catracho se impuso con un rotundo 9-0 ante el representante de Argentina , dejando claro que su preparación física y táctica está en un punto óptimo. Sin dar tregua a sus oponentes, repitió la dosis en su siguiente combate, venciendo por 8-0 al seleccionado de República Dominicana , victorias que le permitieron asegurar matemáticamente su presencia en Lima.

Este logro no es un hecho aislado para la delegación hondureña, ya que Mejía se une a Óscar Barrios como los clasificados en esta disciplina. Barrios, quien recientemente conquistó una medalla de plata, abrió el camino para la lucha nacional, demostrando que este deporte se ha convertido en un semillero de éxitos y una de las cartas más fuertes de Honduras dentro del ciclo olímpico internacional.