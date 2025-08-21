  1. Inicio
Kevin Álvarez ficha por el equipo de la segunda división de Honduras

El defensor hondureño Kevin Álvarez jugará por primera vez en la segunda división del fútbol hondureño.

  • 21 de agosto de 2025 a las 15:07 -
  • Redacción
Kevin Álvarez entrenando.

 Foot: cortesía.

Kevin Álvarez, exseleccionado nacional, fue noticia hace unos días luego de que Génesis PN anunciara la rescisión del contrato del futbolista, quien era uno de sus fichajes estelares para este torneo. Lo cierto de todo es que el jugador se ha olvidado de la primera división para firmar en segunda división.

La Prensa ha conocido en primicia que Kevin Álvarez se convirtió en nuevo jugador de Leones FC de la segunda división de Honduras, cuya experiencia se convertirá en la primera del jugador en la división de plata del balompié catracho.

El conjunto de Leones FC, dirigido por el estratega argentino Héctor Vargas, suma un refuerzo más para cumplir el objetivo de poder ascender a primera división y en una posición en la que buscaba incorporar a un jugador.

<b>Kevin Álvarez con la camisa del Leones FC</b>

Kevin Álvarez con la camisa del Leones FC

 (Foto: cortesía.)

Entre los fichajes estelares del conjunto granate, destacan las contrataciones de Iván "Chino" López, confirmadas por La Prensa en la mañana de este jueves, como también las de los experimentados José Mendoza, Brayan Beckeles, Mayron Flores, Hilder Colón, Lauro Chimilio, Yostin Obando, el cubano Yaudel Lahera y el brasileño Leandro Soares.

La directiva que preside Hendry Thomas aceleró sobre el final del mercado de pases para cumplir los deseos al cuerpo técnico y que así tengan un equipo competitivo de cara al desarrollo del torneo, donde arrancaron con dos victorias en las primeras dos salidas por el Apertura 2025; vencieron 1-0 al Brasilia FC y al Parrillas One.

