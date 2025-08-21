Kevin Álvarez ficha por el equipo de la segunda división de Honduras

Kevin Álvarez, exseleccionado nacional, fue noticia hace unos días luego de que Génesis PN anunciara la rescisión del contrato del futbolista, quien era uno de sus fichajes estelares para este torneo. Lo cierto de todo es que el jugador se ha olvidado de la primera división para firmar en segunda división.

La Prensa ha conocido en primicia que Kevin Álvarez se convirtió en nuevo jugador de Leones FC de la segunda división de Honduras, cuya experiencia se convertirá en la primera del jugador en la división de plata del balompié catracho.