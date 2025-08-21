Iván "Chino" López deja atrás la Liga Nacional y se une a club del ascenso

San Pedro Sula, Honduras.

Iván "Chino" López comienza una nueva etapa en su carrera deportiva. La Prensa ha conocido en primicia que el jugador es el nuevo refuerzo del Leones FC para el torneo Apertura 2025 de la liga de ascenso. Este fichaje representa una oportunidad importante para el delantero, que busca retomar su mejor nivel y aportar goles en un equipo con aspiraciones.

La llegada del “Chino” fue respaldada por Héctor Vargas, el director técnico argentino del Leones FC , quien consideró que el atacante puede ser un factor clave para potenciar la zona ofensiva del plantel, que no estaba cerrada en cuanto a incorporaciones.

El paso más reciente de Iván López en la Liga Nacional terminó cuando Pablo Lavallén, técnico del Marathón, decidió darlo de baja. Este cambio generó la apertura para que el jugador pueda buscar nuevos horizontes y continuar su carrera en otro club que le dé la confianza.