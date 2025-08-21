Iván "Chino" López deja atrás la Liga Nacional y se une a club del ascenso

Iván "Chino" López comienza una nueva etapa en su carrera deportiva. La Prensa ha conocido en primicia que el jugador es el nuevo refuerzo del Leones FC para el torneo Apertura 2025 de la liga de ascenso. Este fichaje representa una oportunidad importante para el delantero, que busca retomar su mejor nivel y aportar goles en un equipo con aspiraciones.
La llegada del “Chino” fue respaldada por Héctor Vargas, el director técnico argentino del Leones FC , quien consideró que el atacante puede ser un factor clave para potenciar la zona ofensiva del plantel, que no estaba cerrada en cuanto a incorporaciones.
El paso más reciente de Iván López en la Liga Nacional terminó cuando Pablo Lavallén, técnico del Marathón, decidió darlo de baja. Este cambio generó la apertura para que el jugador pueda buscar nuevos horizontes y continuar su carrera en otro club que le dé la confianza.
Actualmente el Chino López se encuentra en la etapa final de recuperación de una lesión en el talón de aquiles. Está realizando terapias especializadas para alcanzar una rehabilitación completa y estar en óptimas condiciones para competir al 100%.
El "Chino" regresa a la liga de ascenso, un circuito que conoce bien, pues anteriormente defendió las camisetas de equipos como Villanueva, Yoro FC y Parrillas One. Esta experiencia previa le permitirá una adaptación más rápida al ritmo y exigencias del campeonato en el que ahora participará.
A nivel de primera división López Cano acumuló una destacada trayectoria en clubes como Parrillas One, Real España, Motagua y Marathón. Además, logró coronarse campeón en dos ocasiones, una con los aurinegros y otra con los azules, demostrando su calidad y rendimiento en el máximo nivel del fútbol hondureño.
Leones FC comenzó el torneo de buena forma ganando sus dos primeros cotejos, ambos por la mínima (1-0) contra Brasilia FC y Parrillas One. El equipo es uno de los más experimentados en cuanto a plantilla, la cual cuenta con jugadores como José Mendoza, Hilder Colón, Brayan Beckeles, Mayron Flores, Lauro Chimilio, el cubano Yaudel Lahera o el potente atacante brasileño Leandro Soares.