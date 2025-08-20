Tabla de posiciones Copa Centroamericana tras triunfo de Real España ante Diriangén

Un solitario gol de Brayan Moya le dio este miércoles al Real España su primer triunfo de la Copa Centroamericana 2025 tras vencer 1-0 al Diriangén de Nicaragua en la cuarta jornada del torneo de la Concacaf.

Al conjunto sampedrano le costó sacar la victoria en el estadio Morazán, el equipo nicaragüense no se la puso fácil y tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para conseguir el gol que mantiene a la Máquina en la pelea.

En el minuto 64, Jhow Benavídez cobró un tiro libre, levantó el centro al área donde el panameño Daniel Aparicio conectó de cabeza, tapó el portero Brayan Rodríguez, pero dejó la pelota suelta y Moya muy atento a la jugada remató la pelota al fondo de las mallas para la alegría aurinegra.

Con este triunfo, el Real España sigue en el último puesto de la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Centroamericana tras perder sus primeros dos partidos, pero todavía tiene opciones de clasificación a los cuartos de final.

Real España empata a tres puntos con el Herediano de Costa Rica, que el jueves visita al segundo lugar Sporting San Miguelito de Panamá, que tiene cuatro unidades, lo mismo que el tercero Diriagén, pero los nicas quedaron eliminados. El Municipal de Guatemala es líder de la tabla con 5 puntos.

Si el Sporting San Miguelito le gana al Herediano, aseguraría su boleto a la siguiente ronda, mientras si el conjunto costarricense triunfa, quedaría a un paso.

En la última jornada, el Real España cierra de local recibiendo al Sporting San Miguelito, mientras Herediano le hará los honores al Municipal. Todo por decidir.